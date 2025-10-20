Обещанного три года ждут: к 2028 году средняя пенсия в РФ превысит 30 тысяч рублейЗаполярным предпринимателям доступна субсидия до 600 тысяч рублей на общественно значимую деятельность
20.10.25 10:15

Мурманская область является стратегическим центром развития Северного морского пути

Наш регион открыт для международного партнёрства, в частности с Китайской Народной Республикой, в реализации масштабных инфраструктурных, логистических и промышленных проектов. Такую позицию представила заместитель губернатора – министр развития Арктики и экономики Мурманской области Светлана Панфилова в ходе своего выступления на втором заседании подкомиссии по сотрудничеству по Северному морскому пути Российско-Китайской Комиссии по подготовке регулярных встреч глав правительств.

Мероприятие состоялось в конце прошлой недели в Харбине, его ключевым итогом стало утверждение дорожной карты по дальнейшему развитию грузопотока по основной транспортной артерии Российской Арктики.

Заместитель губернатора – министр развития Арктики и экономики Мурманской области Светлана Панфилова представила на пленарном заседании портовые возможности Мурманской области и их значимость в развитии трансарктического транспортного коридора. Светлана Панфилова подчеркнула заинтересованность региона в развитии контейнерных перевозок и готовность к совместной работе с китайскими грузоотправителями, а также к сотрудничеству в сфере судостроения и безопасности судоходства.

Особое внимание вице-губернатор уделила вопросу развития профильного морского образования.

«По инициативе губернатора Мурманской области Андрея Чибиса и при поддержке Президента Российской Федерации Владимира Путина в Мурманске создаётся кампус мирового уровня на базе Мурманского арктического университета. Один из ключевых проектов в рамках кампуса – Береговой учебно-тренажерный центр – полигон для подготовки членов экипажей морских судов», – отметила Светлана Панфилова.

Напомним, подкомиссия по сотрудничеству по Северному морскому пути Российско-Китайской Комиссии по подготовке регулярных встреч глав правительств была создана в 2024 году по результатам визита в Китай Президента России Владимира Путина и его встречи с председателем КНР Си Цзиньпином. С российской стороны Подкомиссию возглавляет генеральный директор госкорпорации «Росатом» Алексей Лихачев, с китайской стороны – министр транспорта КНР Лю Вэй. Ключевые направления совместной российско-китайской работы в рамках деятельности подкомиссии – развитие навигации, безопасность судоходства, планирование и обеспечение роста грузопотока.

«В 2024 году по поручению Президента России Владимира Путина создана комиссия Государственного совета РФ по направлению «Северной морской путь и Арктика». Возглавляет комиссию губернатор Мурманской области Андрей Владимирович Чибис. Ключевая цель деятельности комиссии – приоритетное развитие Российской Арктики и основной арктической транспортной артерии – Северного морского пути. Поэтому для Мурманской области особенно важно принимать участие в работе подкомиссии», – прокомментировала заместитель губернатора – министр развития Арктики и экономики Мурманской области Светлана Панфилова.

