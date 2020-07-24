Мурманская область является участником ежегодной экологической акции по уборке тундры
Мурманская область является участником ежегодной экологической акции по уборке тундры от бытового, строительного мусора на маршрутах кочевий (каслания) оленей вблизи поселений под девизом «Спасибо за чистую тундру», проводимой в рамках инициатив Президента РФ Владимира Путина и губернатора Ямало-Ненецкого автономного округа Дмитрия Артюхова.
Основная цель экологической акции – это бережное отношение к окружающей среде, минимизация травм оленей от различного мусора. Особенно опасны для животных битые бутылки, обломки металлических конструкций и химреагенты, которые олени принимают за кормовые добавки.
В этом году проведение экологической акции «Спасибо за чистую тундру» планируется в выходные дни в период с августа по сентябрь текущего года.
Участниками социально-значимого проекта могут быть общественные организации и учреждения, хозяйствующие субъекты, а также студенты, предприниматели, оленеводы, жители городов и национальных поселков.
Мы должны сохранить уникальную природу Арктики для будущих поколений. Это наш родной дом, который мы обязаны содержать в чистоте.
Ответственные лица для взаимодействия в целях реализации экологической акции «Спасибо за чистую тундру» на территории нашего региона:
- руководитель государственного областного бюджетного учреждения «Мурманский областной центр коренных малочисленных народов Севера и межнационального сотрудничества» Чупрова Надежда Ивановна, телефон 8(815 2) 41-15-38, адрес электронной почты: nadchuprova@inbox.ru,
- главный специалист отдела государственной политики в сфере охраны окружающей среды Министерства природных ресурсов и экологии Мурманской области Клебановская Мария Сергеевна, телефон 8(815 2)48 67 78, адрес электронной почты: klebanovskaya@gov-murman.ru