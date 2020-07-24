Мурманская область является участником ежегодной экологической акции по уборке тундры от бытового, строительного мусора на маршрутах кочевий (каслания) оленей вблизи поселений под девизом «Спасибо за чистую тундру», проводимой в рамках инициатив Президента РФ Владимира Путина и губернатора Ямало-Ненецкого автономного округа Дмитрия Артюхова.

Основная цель экологической акции – это бережное отношение к окружающей среде, минимизация травм оленей от различного мусора. Особенно опасны для животных битые бутылки, обломки металлических конструкций и химреагенты, которые олени принимают за кормовые добавки.

В этом году проведение экологической акции «Спасибо за чистую тундру» планируется в выходные дни в период с августа по сентябрь текущего года.

Участниками социально-значимого проекта могут быть общественные организации и учреждения, хозяйствующие субъекты, а также студенты, предприниматели, оленеводы, жители городов и национальных поселков.

Мы должны сохранить уникальную природу Арктики для будущих поколений. Это наш родной дом, который мы обязаны содержать в чистоте.

Ответственные лица для взаимодействия в целях реализации экологической акции «Спасибо за чистую тундру» на территории нашего региона:

- руководитель государственного областного бюджетного учреждения «Мурманский областной центр коренных малочисленных народов Севера и межнационального сотрудничества» Чупрова Надежда Ивановна, телефон 8(815 2) 41-15-38, адрес электронной почты: nadchuprova@inbox.ru,

- главный специалист отдела государственной политики в сфере охраны окружающей среды Министерства природных ресурсов и экологии Мурманской области Клебановская Мария Сергеевна, телефон 8(815 2)48 67 78, адрес электронной почты: klebanovskaya@gov-murman.ru