Мурманская область за год поднялась на шесть строчек в итоговом рейтинге регионов РФ

Кольское Заполярье оказалось на 22-м месте в итоговом рейтинге регионов РФ за 2023 год по качеству жизни, социально-экономическому положению, состоянию рынка труда, материальному благополучию населения, научно-технологическому развитию и приверженности жителей здоровому образу жизни.

Как сообщает региональное Министерство информационной политики, по данным РИА «Рейтинг», в 2022 году Мурманская область занимала 28-е место в списке. Это означает, что за год показатели нашего региона заметно улучшились.

Для составления рейтинга использовалось среднее арифметическое баллов, которые получали регионы в 2023 году.