Мурманская область заинтересована в открытии новых авиарейсов

Состоялось совещание по развитию маршрутной сети руководства Мурманской области с компанией «Новапорт» и представителями крупных авиаперевозчиков, совершающих рейсы из аэропорта «Мурманск». На нём обсудили вопросы возможного открытия новых направлений с привлечением федерального субсидирования.

«На данный момент речь идёт о рейсах Мурманск-Ростов, Мурманск-Новосибирск. Мы проанализировали, что ежегодно из Мурманской области в Сибирь через Москву летают около 18 тысяч человек. Также рассматриваем направления Мурманск-Калининград, Мурманск-Воронеж, Мурманск-Минеральные воды. Стоит отметить, мы планируем, что рейсы будут выполняться не сезонно, а круглогодично», – отметила заместитель губернатора Ольга Кузнецова.

Заместители губернатора осмотрели ход реконструкции парковочного комплекса международного аэропорта. Работы ведутся в соответствии с утвержденным графиком. «До конца года будет обеспечена удобная логистика перемещения, то есть подъездные пути и места размещения автотранспорта. Также обсуждаем дополнительные элементы, которые будут идентифицировать Мурманскую область, вызывать у прилетающих ассоциации с Арктикой», – прокомментировала заместитель главы региона Оксана Астахова.

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