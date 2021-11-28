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Мурманская область. Арктика (16+)28.11.21 09:00

Мурманская область заключила с Минобороны РФ соглашение о взаимодействии в сфере обеспечения деятельности военных комиссариатов

Министерство обороны РФ заключает с регионами России соглашения о взаимодействии в сфере обеспечения деятельности военных комиссариатов. Об этом сообщил министр обороны России Сергей Шойгу, выступая 26 ноября на VII межведомственной научно-практической конференции «Система межведомственного информационного взаимодействия при решении задач в области обороны РФ».

Как редакция «Арктик-ТВ» уже сообщала, в мероприятии по каналам видеосвязи принял участие губернатор Мурманской области Андрей Чибис.

Работа конференции началась с минуты молчания в память о погибших в Кузбассе 25 ноября горняках и горноспасателях.

В своём вступительном слове глава военного ведомства подчеркнул важность налаженной совместной работы военных и гражданских структур.

«Ни одну задачу государственной важности, будь то оборона страны или борьба с коронавирусом, невозможно решить без консолидированных усилий, надёжного, бесперебойного функционирования системы межведомственного взаимодействия. Эта система постоянно совершенствуется и адаптируется к изменениям в глобальной геополитической картине, что наглядно продемонстрировала слаженная работа в условиях сохраняющихся ограничений по пандемии коронавируса», – сказал Сергей Шойгу.

По словам министра, Минобороны целенаправленно выстраивает сотрудничество с регионами страны. В том числе развиваются фонды военных комиссариатов, создаются парки «Патриот», центры военно-патриотического воспитания молодёжи «Авангард», решаются вопросы социального обеспечения семей военнослужащих. Сергей Шойгу также отметил первостепенность задачи сохранения памяти о подвиге советского народа в Великой Отечественной войне.

Одним из важнейших направлений взаимодействия Минобороны с регионами становится модернизация военкоматов.

«Я только что подписал порядка десятка соглашений с субъектами Российской Федерации. Эти соглашения касаются военных комиссариатов, создания их современного облика. А для этого нужно сделать многое», – сказал министр обороны. Он сообщил, что к настоящему времени соглашения подписаны с 40 субъектами РФ, ещё 43 находятся в стадии согласования.

Правительством Мурманской области соответствующее соглашение подписано. В число его пунктов входит повышение уровня цифровизации процессов при выполнении задач военных комиссариатов, в том числе при предоставлении госуслуг. В частности, предполагается, что военкоматы разделят часть своих функций с МФЦ в вопросах, касающихся воинского учёта.

Помимо этого, соглашение подразумевает дальнейшее углубление взаимодействия региона с Минобороны в сфере подготовки допризывников к военной службе и отбора кандидатов для службы по контракту, военно-патриотического воспитания, мобилизационной подготовки и территориальной обороны.

Что касается иных направлений работы, отмеченных Сергеем Шойгу, то в Мурманской области ведётся обширная работа по сохранению исторической памяти и военно-патриотическому воспитанию подрастающего поколения.

Так, на территории региона находится 183 воинских захоронения времен Великой Отечественной войны. В 2021 году из бюджета региона выделено 23 млн рублей на предоставление субсидий местным бюджетам на осуществление работ по сохранению памятников Великой Отечественной войны. В 2022 году на данные цели предусмотрено 40 млн рублей.

Как сообщает региональное Министерство информационной политики, рассматривается несколько вариантов размещения в регионе Центра военно-патриотического воспитания «Авангард», в том числе – на базе существующего оздоровительно-образовательного центра «Гандвиг» в Кандалакшском районе.

Парк «Патриот» создан в Кольском районе и находится в ведомственной принадлежности Министерства обороны. Сейчас ведется работа по заключению соглашения о сотрудничестве и совместной деятельности между парком «Патриот» и Региональным центром патриотического воспитания и допризывной подготовки молодёжи.

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