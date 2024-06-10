Мурманская область заключила соглашения на 210 млрд рублей на площадке Петербургского международного экономического форума, об этом сообщил сегодня в ходе оперативного совещания губернатор Андрей Чибис.

В их числе – соглашения с тремя федеральными застройщиками о строительстве свыше 450 тысяч м2 жилья в Мурманске. Частные инвестиции составят более 47 млрд рублей: «Самолёт» построит жилой микрорайон на 81 тысячу м2; ТСД – микрорайон «Берег Арктики» на 225 тысяч м2; «Глоракс» – на 168 тысяч м2, а также благоустроит парк.

«Налоговые льготы, которые мы предоставляем, дают этот стимул к активному массовому строительству. Это то, за что мы бились. Также мы предоставляем землю бесплатно с условием соответствующего строительства, берем на себя обеспечение инфраструктуры, чтобы цена квадратного метра была доступной нашим жителям. Важно, что на все эти новые объекты в полной мере будет распространена «Арктическая ипотека», – подчеркнул губернатор Андрей Чибис.

Соглашение с «ФосАгро» о реализации инвестпроекта по развитию рудно-сырьевой базы АО «Апатит» предполагает суммарный объем инвестиций до 2033 года – не менее 160 млрд рублей. Соглашение с «НОВАТЭКом» – о дополнительной поддержке социальных и культурных объектов: в части реконструкции здания кинотеатра «Родина», приобретения оборудования для нового хирургического корпуса онкодиспансера, ремонта и приобретения станков и оборудования для Мурманского индустриального колледжа.

«В «Родине» откроем центр цифрового искусства «Муза» – высокотехнологическую образовательную площадку, – напомнил губернатор. – Все что касается сотрудничества с нашим партнёром – это, с одной стороны – здравоохранение, с другой – подготовка кадров, в том числе инженерных, и кадров для креативной экономики».

К проекту «Единая карта жителя Мурманской области» подключится «Сбер». «На сегодняшний день выдано уже 48 тысяч карт. Мы работаем над тем, чтобы держатели получали как можно больше скидок. То, что присоединяется «Сбер» – даёт новый импульс и расширяет возможности с учетом передовых технологий наших партнеров», – отметил губернатор.

По соглашению с Фондом «Росконгресс» в Мурманской области в 2025 году пройдет Международный арктический форум «Арктика – территория диалога». «Для нас это большая честь. Главная задача – объединить регионы Арктической зоны, чтобы вместе развивать экономический потенциал макрорегиона, делать комфортнее жизнь наших людей. Уверен, что этот форум – знаковое событие, главный арктический форум страны, позволит и дискуссию качественно обеспечить, и выработать новые подходы», – сказал Андрей Чибис.

Глава региона отметил, что проведен ряд рабочих встреч, которые могут стать новыми точками роста для экономики Мурманской области. Так, Республика Казахстан проявила интерес к логистическим возможностям и портовой инфраструктуре региона.

На пленарном заседании президент Владимир Путин объявил о ряде системных решений, важных для развития страны и роста благосостояния граждан. С 2025 года президент предложил возобновить индексацию пенсий работающим пенсионерам; уже в этом году будет введен новый инструмент – «сберегательный сертификат», который позволит сохранять гражданам деньги под более выгодный процент, чем в депозите.

«Также президент подчеркнул, что востребованной глобальной артерией становится Северный морской путь. В прошлом году по нему прошло 36 миллионов тонн грузов, это абсолютный рекорд за все время его развития. В перспективе перевозки могут превысить 150 миллионов тонн. Для этого продолжится развитие инфраструктуры Севморпути, строительство транспортных подходов к арктическим портам. Также президент объявил, что будет сформирована в рамках Госсовета комиссия по развитию арктических регионов и Северному морскому пути», – отметил Андрей Чибис.

Как сообщает Министерство информационной политики Мурманской области, также глава региона напомнил, что президент предложил расширить программу семейной ипотеки по ставке 6% на покупку жилья в малых городах независимо от возраста детей.

«Такие же льготные условия будут распространены на все регионы России для каждой семьи, которая хочет построить свой дом. Это особенно важно для больших, многодетных семей», – отметил глава Мурманской области, а также акцентировал коллегам, что сформулированный набор решений принципиально важен и должен быть чётко реализован.

Фото: https://gov-murman.ru