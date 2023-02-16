В мае часть мурманчан пригласят на дополнительные выборы депутатов Совета депутатов муниципального образованияСПЕЦИАЛЬНЫЙ РЕПОРТАЖ: Староверов против–2
 ТВ-ПрограммаТВ-НовостиРейтинг-51
Мурманская область. Арктика (16+)16.02.23 13:30

Мурманская область закрепилась в «зелёной» зоне рейтинга Минцифры России, набрав 400 баллов

По итогам 2022 года наш регион вошёл в число лучших регионов по внедрению платформы обратной связи «Госуслуги. Решаем вместе». Платформа обратной связи (ПОС) – это возможность для граждан обратиться к властям онлайн и решить свой вопрос. В прошлом году через неё в госорганы и учреждения пришло больше 2,6 миллиона сообщений со всей страны.

Субъекты России рейтингуют по 23 показателям. Оценивают, сколько сообщений пришло, на сколько ответили в срок, довольны ли пользователи ответами, сколько и каких организаций подключено к платформе. Учитывают количество проведенных голосований и слушаний через ПОС и другие показатели работы.

«Платформа обратной связи помогает нам быть в постоянном контакте с жителями и оперативно реагировать на их сообщения. Отслеживать статус обращений могут и сами заявители – это легко сделать онлайн через портал «Госуслуг». Традиционно самой популярной темой для обращений в Заполярье остается медицина, много вопросов возникало и по вакцинации, лечению коронавируса. Волнует жителей также состояние их домов и придомовой территории», – сообщила заместитель губернатора Мурманской области, министр цифрового развития региона Александра Никипелова.  

За качеством отработки обращений граждан следит Центр управления регионом Мурманской области. За 2022 год его специалисты обработали 67305 обращений, 15394 из них были поданы через платформу обратной связи.

«Анализ ответов региональных и муниципальных представителей власти на предмет качества идет постоянно. Важно, чтобы в тексте ответа не было канцеляризмов и шаблонов официальной переписки, уточнялись сроки решения проблемы, если такая возникла», – отметил руководитель ЦУР региона Алексей Медведев.

Как сообщает региональное Министерство цифрового развития, для жителей Мурманской области доступны и другие каналы обратной связи. Сообщить о проблеме можно с помощью портала «Наш Север», к работе которого подключены все муниципальные образования Заполярья.

Также для удобства использования на телефон можно скачать мобильное приложение «Госуслуги. Решаем вместе».

 

Фото: https://gov-murman.ru

Комментарии

Размещается только после ознакомления сотрудником редакции.
-

Новости муниципалитетов

-Аналитика (18+)Уступать не готовы: за год зарплатные запросы мурманчан выросли более чем на 8000 рублей
-Фоторепортаж (6+)Славна Масленица в Мурманске!ПОРА В ПУТЬ - В ДОРОГУ: Ненецкий заповедник - рай для комаров и учёныхВ День рыбака мурманчанам подарили «Нашу рыбу»
-Спецпроекты "Арктик-ТВ"Мурманский морской торговый порт: ИТОГИ ГОДАМурманская областная Дума: «РОЖДЕСТВЕНСКИЕ ВСТРЕЧИ»Мурманская областная Дума: БЮДЖЕТ ПРИНЯТ
-

Последние комментарии

Виктор
15.02.23 07:43
Это все развод раньше была финская ярмарка ездят людей обманывают закупаются на рынке в Москве деньги не возвращают чек не дают а потом уезжают в другой город.
Комментарий к новости:В преддверии холодов в Мурманске открылась «Нордическая выставка»
Татьяна
10.02.23 05:50
Мною была отправлена посылка 9 декабря 2022г.и до сих пор неизвестно где она. С отделения почты ее забрали в ФПС и все.
Комментарий к новости:Минобороны показало работу специалистов 6 Центрального узла фельдъегерско-почтовой связи ВС РФ, доставляющих почтовые отправления военнослужащим – участникам СВО от родственников
Валерия
09.02.23 17:00
Пытаюсь связаться с группой Караван 51 по тел 921-665-12-50. Никто не берет трубку. Каким образом я могу оказать помощь участникам СВО? *** Попробуйте связаться через региональное отделение обществе
Комментарий к новости:«Караван 51» - помощь участникам специальной военной операции оказывают ветераны Афганистана
-Правовая консультация (18+)Выгодно ли увольняться перед новым годом?
-

Календарь

ПнВтСрЧтПтСбВс
30311234567891011121314151617181920212223242526272812345
-Скоро в эфире15:55Городские хроники (6+)16:10«Слово прокурора». Тематическая программа (12+)16:30«Человек на своем месте». Научно-популярная программа (12+)
-PRO Деньги (16+)Уступать не готовы: за год зарплатные запросы мурманчан выросли более чем на 8000 рублей-PRO Валюту (16+)Цены на нефть растут, курс доллара США умеренно снижается к основным мировым валютам-PRO Энергетику (18+)Три цели достигнуты: Минэнерго и ЖКХ проверили работу индивидуальных электрокотельных в Килпъявре-PRO ЖКХ (18+)Плановые отключения коммунальных услуг в Мурманске на 16 февраля-PRO Нефть и газ (18+)Варандей как камень преткновения-PRO Законы (18+)Абитуриентам за службу в армии по призыву будут начисляться дополнительные баллы при поступлении в вуз или колледж
-

Погода

-

Наш регион-51

© 2009 - 2023
Наша миссияНаша цельОтдел рекламы 99-47-47
ООО «ДВАЛИН»
183001 г.Мурманск, ул.Траловая, 28, пом. 22.
Для почт. отпр.: 183025 г.Мурманск, а/я 292.
Телефон (815-2) 70-13-70.
Телеканал «Арктик-ТВ» в социальных сетях:
Использование сайта означает согласие с Политикой конфиденциальности ООО «Двалин»

Яндекс.Метрика