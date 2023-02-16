Мурманская область закрепилась в «зелёной» зоне рейтинга Минцифры России, набрав 400 баллов

По итогам 2022 года наш регион вошёл в число лучших регионов по внедрению платформы обратной связи «Госуслуги. Решаем вместе». Платформа обратной связи (ПОС) – это возможность для граждан обратиться к властям онлайн и решить свой вопрос. В прошлом году через неё в госорганы и учреждения пришло больше 2,6 миллиона сообщений со всей страны.

Субъекты России рейтингуют по 23 показателям. Оценивают, сколько сообщений пришло, на сколько ответили в срок, довольны ли пользователи ответами, сколько и каких организаций подключено к платформе. Учитывают количество проведенных голосований и слушаний через ПОС и другие показатели работы.

«Платформа обратной связи помогает нам быть в постоянном контакте с жителями и оперативно реагировать на их сообщения. Отслеживать статус обращений могут и сами заявители – это легко сделать онлайн через портал «Госуслуг». Традиционно самой популярной темой для обращений в Заполярье остается медицина, много вопросов возникало и по вакцинации, лечению коронавируса. Волнует жителей также состояние их домов и придомовой территории», – сообщила заместитель губернатора Мурманской области, министр цифрового развития региона Александра Никипелова.

За качеством отработки обращений граждан следит Центр управления регионом Мурманской области. За 2022 год его специалисты обработали 67305 обращений, 15394 из них были поданы через платформу обратной связи.

«Анализ ответов региональных и муниципальных представителей власти на предмет качества идет постоянно. Важно, чтобы в тексте ответа не было канцеляризмов и шаблонов официальной переписки, уточнялись сроки решения проблемы, если такая возникла», – отметил руководитель ЦУР региона Алексей Медведев.

Как сообщает региональное Министерство цифрового развития, для жителей Мурманской области доступны и другие каналы обратной связи. Сообщить о проблеме можно с помощью портала «Наш Север», к работе которого подключены все муниципальные образования Заполярья.

Также для удобства использования на телефон можно скачать мобильное приложение «Госуслуги. Решаем вместе».

Фото: https://gov-murman.ru