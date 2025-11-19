Горнолыжный комплекс Кольской АЭС «Салма» открывает новый сезонМихаил Мишустин поручил проработать вопрос увеличения объёмов перевозки рыбной продукции по СМП
Мурманская область замыкает тройку самых дорогих субъектов страны

Стоимость фиксированного набора товаров и услуг в среднем по России на октябрь 2025 года превысила 25 тысяч рублей. За год показатель вырос на 10%, следует из данных Росстата.

Как сообщают «Известия», ссылаясь на статистическое ведомство страны, речь идёт о базовой корзине, в которую входят продукты питания, предметы первой необходимости и услуги, рассчитанные исходя из условно потребляемого объема на человека в месяц и средних цен по регионам. В состав набора включены 83 позиции — от хлеба, картофеля и мыла до бытовой химии, ЖКХ, проезда и связи. Данные нужны для межрегионального сравнения покупательной способности.

При этом стоимость фиксированного набора заметно различается по регионам. По данным Росстата, самые высокие цены зафиксированы на Чукотке — почти 41 тысяча. А самые низкие — в Саратовской области, где базовые товары обходятся примерно в 22 тысячи рублей. Таким образом, разрыв между регионами достиг 19 тысяч — это максимальный показатель за всю историю наблюдений, отмечают «Известия». Впервые за два года эта разница выросла — сразу на 12%.

Вместе с тем темпы повышения стоимости набора различались. На Чукотке за год цены поднялись на 11% - до 41 тысячи рублей, в Москве — на 15%, почти до 38 тысяч. Замыкает тройку самых дорогих субъектов Мурманская область, где базовые товары подорожали на 14% - до 30 тысяч.

В наиболее доступных — Саратовской, Астраханской и Орловской областях — цены выросли умереннее: на 8–9%, до примерно 22 тысяч рублей.

В пресс-службе Росстата сообщили изданию, что служба не формирует официальную статистику о причинах изменения стоимости базового набора товаров и услуг, поэтому комментарии по этой теме не входят в её компетенцию.

