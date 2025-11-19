Мурманская область замыкает тройку самых дорогих субъектов страны

Стоимость фиксированного набора товаров и услуг в среднем по России на октябрь 2025 года превысила 25 тысяч рублей. За год показатель вырос на 10%, следует из данных Росстата.

Как сообщают «Известия», ссылаясь на статистическое ведомство страны, речь идёт о базовой корзине, в которую входят продукты питания, предметы первой необходимости и услуги, рассчитанные исходя из условно потребляемого объема на человека в месяц и средних цен по регионам. В состав набора включены 83 позиции — от хлеба, картофеля и мыла до бытовой химии, ЖКХ, проезда и связи. Данные нужны для межрегионального сравнения покупательной способности.

При этом стоимость фиксированного набора заметно различается по регионам. По данным Росстата, самые высокие цены зафиксированы на Чукотке — почти 41 тысяча. А самые низкие — в Саратовской области, где базовые товары обходятся примерно в 22 тысячи рублей. Таким образом, разрыв между регионами достиг 19 тысяч — это максимальный показатель за всю историю наблюдений, отмечают «Известия». Впервые за два года эта разница выросла — сразу на 12%.

Вместе с тем темпы повышения стоимости набора различались. На Чукотке за год цены поднялись на 11% - до 41 тысячи рублей, в Москве — на 15%, почти до 38 тысяч. Замыкает тройку самых дорогих субъектов Мурманская область, где базовые товары подорожали на 14% - до 30 тысяч.

В наиболее доступных — Саратовской, Астраханской и Орловской областях — цены выросли умереннее: на 8–9%, до примерно 22 тысяч рублей.

В пресс-службе Росстата сообщили изданию, что служба не формирует официальную статистику о причинах изменения стоимости базового набора товаров и услуг, поэтому комментарии по этой теме не входят в её компетенцию.