Мурманская область занимает 1-е место в АЗРФ по числу сотрудников, выполняющих научные исследования и разработки. Об этом вчера на оперативном совещании в региональном правительстве сообщил глава региона Андрей Чибис.

Губернатор отметил, что наш регион является ведущей научной базой Арктики.

«Мы занимаем 28 место в рейтинге по научно-технологическому развитию по стране и 1-е место в Арктической зоне Российской Федерации по числу сотрудников, выполняющих научные исследования и разработки», – сказал Андрей Чибис.

Напомним, на поддержку учёных в Мурманской области с 2019 года увеличено финансирование из регионального бюджета в 40 раз.

«В том числе деньги были направлены на гранты, премии и стипендию для молодых учёных по 20 тысяч рублей ежемесячно, которую мы ввели в прошлом году. Кроме того, мы компенсируем аренду жилья до 25 тысяч рублей, а также внесли учёных в приоритетную группу поддержки в рамках программы «Свой дом в Арктике» – они также могут получить 1,5 млн рублей на строительство или покупку своего дома или домокомплекта», – сказал губернатор.

Как сообщает Министерство информационной политики Мурманской области, в рамках сотрудничества с российским научным фондом в регионе проведён конкурс на 40 млн рублей (20 из которых – деньги областного бюджета), чтобы поддержать 13 проектов по разным направлениям. Сейчас стартуют ещё два конкурса научных работ.

Подробнее о новых региональных конкурсах для учёных рассказала министр образования и науки Мурманской области Диана Кузнецова.

Фото: https://gov-murman.ru