Мурманская область занимает лидирующее место по количеству операций при катаракте

В рамках научно-практической конференции офтальмологи из Мурманской области, Москвы и Санкт-Петербурга обсудили актуальные вопросы новых терапевтических стратегий в диагностике и терапии пациентов с глаукомой, диагностику и терапию увеитов – воспаление внутренних оболочек глаза, новые методики в офтальмологии. В ней приняли участие как специалисты амбулаторного звена, так и оперирующие офтальмологи.

Основным подразделением, оказывающим специализированную, в том числе высокотехнологичную медицинскую помощь пациентам с различной офтальмологической патологией в Мурманской области, является отделение офтальмологии областной клинической больницы им. П.А. Баяндина.

«Объём оказания помощи, который решает отделение офтальмологии – огромный. За год лечение проходит более 11 тысяч пациентов. Значительную часть оказываемой помощи занимает хирургия катаракты. Операция проходит в рамках ОМС. В рамках плана «На Севере - жить» отделение оснащено современной аппаратурой, как для диагностики, так и проведения операций», – рассказал главный внештатный офтальмолог Министерства здравоохранения Мурманской области, заведующий отделением офтальмологии МОКБ Роберт Ахмеджанов.

Также проводятся оперативные лечения глаукомы, пациентов с заболеванием сетчатки, витреоретинальная хирургия, которая относится к высокотехнологичному оперативному лечению. Это одно из современных и перспективных направлений в хирургической офтальмологии, которое эффективно помогает восстановить зрение. Лечение пациентов с проблемами двигательного и придаточного аппарата глаза, хирургическое лечение косоглазия.

«Благодаря поддержке правительства Мурманской области, а также работе наших офтальмохирургов нам удалось не только ликвидировать ранее существовавшую многолетнюю очередь по бесплатной замене хрусталика, но и вывести Мурманскую область на лидирующие позиции в стране по количеству операций при катаракте», – отметил начальник управления организации медицинской помощи министерства здравоохранения Мурманской области Михаил Пашковский.

Фото: https://gov-murman.ru/info/news/