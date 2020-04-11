Утверждён состав правительственной комиссии по развитию городской среды в России. В него вошёл губернатор Мурманской области Андрей Чибис, а также представители заинтересованных федеральных органов власти и государственных корпораций, руководители других субъектов РФ и эксперты. Возглавил комиссию заместитель председателя правительства России Марат Хуснуллин.

Одна из главных задач правительственной комиссии – выработка единых принципов и подходов к синхронизации мероприятий национальных и федеральных проектов. Создание условий для их последовательной реализации позволит сократить расходы бюджета, исключить неэффективную трату денежных средств и повысить индекс качества городской среды.

По данным Минстроя России, в 2019 году среди 85 субъектов страны Мурманская область занимает восьмое место по индексу качества городской среды. Города Мурманск, Апатиты, Североморск, Кировск, Кандалакша, Кола, Гаджиево, Снежногорск и Полярный признаны населенными пунктами комфортными для проживания. В 2020 году в рамках реализации государственной программы «Формирование комфортной городской среды» в различных муниципалитетах региона дополнительно установят 45 современных детских и спортивных комплексов.

Напомним, Андрей Чибис, работая в должности заместителя главы Минстроя России, также курировал направление по реализации городской среды и запустил федеральный проект «Формирование комфортной городской среды», сообщает Министерство информационной политики Мурманской области.