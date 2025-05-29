За 6 лет совокупный объём выбросов загрязняющих веществ в атмосферный воздух снижен на 30% благодаря модернизации производств, внедрению современного оборудования и новых технологий: с 252,9 тысячи тонн в 2019 году до 176,8 тысячи тонн в 2024 году. Выбросы диоксида серы Кольской ГМК с 73 тысяч тонн в 2020 году сокращены до 12400 тонн в 2024 году. Эти цифры губернатор Андрей Чибис озвучил вчера на ежегодном отчёте перед депутатами Мурманской областной Думы и северянами, внёсшими существенный вклад в развитие и безопасность региона.

«С 2019 по 2024 годы в Мурманской области в рамках стратегического плана «На Севере – жить!» ликвидировано 2300 свалок. В рамках федерального проекта «Чистая страна» ликвидировано две крупнейшие свалки, являющиеся объектами накопленного вреда окружающей среде: городская свалка твёрдых отходов в микрорайоне Дровяное Мурманска и санкционированная свалка в ЗАТО город Заозерск. Общий объём утилизированных отходов составил более 3,5 млн м³. Площадь расчищенных территорий превышает 44,8 га», – сообщил глава региона.

Также губернатор сообщил, что за 6 лет выполнено лесовосстановление на площади 8700 га, а также очищена береговая полоса общей протяжённостью более 287 км. Мурманская область занимает второе место по России в Национальном экологическом рейтинге.

Фото: https://gov-murman.ru/info/news/