Мурманская область заняла 1 место в рейтинге ФАС России по уровню конкуренции в госзакупках по итогам 2025 года

Вчера в ходе оперативного совещания губернатор Андрей Чибис вручил комитету по конкурентной политике Мурманской области почётную грамоту за эффективную реализацию государственной политики по совершенствованию и развитию конкуренции в регионе.

«По итогам 2025 года наш регион возглавил рейтинг по уровню конкуренции в государственных закупках. Это заслуга не только комитета как координатора, но и ответственная, тщательная работа всех органов власти и муниципалитетов, которые занимаются закупочной деятельностью. Важно, что каждый рубль бюджетных денег, особенно в текущих финансовых условиях, должен использоваться максимально эффективно. И ещё раз прошу обратить внимание на качество и сроки реализации заключенных контрактов», – подчеркнул глава региона.

