Мурманская область заняла 14 место в рейтинге по благосостоянию семей по итогам 2022 года. Исследование подготовлено экспертами РИА «Рейтинг» по данным Росстата.

В нашем регионе действует ряд мер поддержки для повышения благосостояния семей с детьми.

«В рамках федеральных программ и регионального плана «На Севере – жить» в Мурманской области регулярно появляются новые и трансформируются существующие меры поддержки семей с детьми. Большинство из них – ответ на запрос северян и действенная возможность повысить уровень жизни в Кольском Заполярье. Так, снятие возрастного ценза на «Зарплату мамы», которую в прошлом году получили 3,2 тысячи женщин, дало возможность ещё большему числу женщин, проживающим в регионе, вне зависимости от уровня дохода получать региональную меру поддержки вплоть до достижения ребёнком полутора лет», – отметила вице-губернатор Елена Дягилева.

Рейтинг рассчитывался по потенциально возможному остатку денежных средств семьи с двумя работающими со средней для региона зарплатой после минимальных расходов.

Предполагалось, что в семье двое взрослых и один или двое детей. Для расчёта складывались две чистые среднегодовые зарплаты (без НДФЛ), из полученной суммы вычитался региональный прожиточный минимум с учётом категории членов семьи. В исследовании использованы прожиточные минимумы работающих и детей.

Как сообщает региональное Министерство информационной политики, потенциально возможный остаток денежных средств скорректирован на величину потребительской корзины региона, чтобы сопоставить субъекты Федерации с разным уровнем цен. Полученный результат, а именно потенциально возможный денежный остаток семей с двумя детьми после минимальных трат, является результатом модельного расчета и выступает в рейтинге в качестве индикатора, позволяющего проводить сравнительную оценку регионов, поясняют аналитики.

Подробнее о мерах поддержки семей с детьми в регионе.

Фото: https://gov-murman.ru