Мурманская область заняла 15 место в России по количеству регистраций и вовлеченности малого и среднего бизнеса на платформе МСП.РФ

В рамках Всероссийского форума инфраструктуры поддержки предпринимательства «Мой бизнес» Министерство экономического развития РФ совместно с АО «Корпорация МСП» подвели итоги работы региональных команд, в результате которых Мурманская область заняла 15 место среди всех регионов России по количеству регистраций в Реестре малого и среднего предпринимательства, в ЕСИА и на Цифровой платформе МСП.РФ.

На площадках форума работают представители Министерства развития Арктики и экономики Мурманской области, совместно с руководителями регионального Центра «Мой бизнес». Всего в мероприятии принимают участие порядка 500 человек. В программе форума – обсуждение государственной поддержки бизнеса, рассмотрение возможных подходов к образовательным программам, перезагрузка проекта «Мама-предприниматель», анализ существующих подходов к организации предпринимательских сообществ и интеграции платных услуг.

Как сообщает региональное Министерство развития Арктики и экономики, в рамках мероприятия также состоится пленарная дискуссии «Новые векторы развития: как обеспечить бизнесу рост, а государству – максимальный эффект от предпринимательской инициативы» с участием Министра экономического развития РФ Максима Решетникова. После стратегических обсуждений начнётся дискуссия о конкретных способах поддержки предпринимательства.

Фото: https://gov-murman.ru