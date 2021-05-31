Мурманская область заняла 21-е место в рейтинге социально-экономического положения регионов

Мурманская область поднялась на 15 позиций в рейтинге социально-экономического положения регионов согласно исследованию РИА «Новости» и заняла 21 место. Об этом сегодня на оперативном совещании сообщил губернатор Андрей Чибис.

«В преддверии Петербургского международного экономического форума эксперты агентства «РИА Рейтинг» по данным Минфина России, Федерального казначейства и Росстата оценили экономические показатели регионов. И Мурманская область по темпам роста в лидерах страны. Это плюс 15 пунктов и 21 место, – отметил Андрей Чибис. – Огромное спасибо нашим коллегам и, прежде всего, экономическому блоку. С учётом ковидного года это очень достойный показатель».

Уверенный рост позиции Мурманской области эксперты связывают с увеличением объёма отгруженных товаров и услуг в основном за счёт роста в обрабатывающем секторе. Также существенный вклад внёс строительный сектор региона. Объём строительных работ вырос в 2020 году на 21%, тогда как в целом по стране – всего на 0,1%.

В прошедшем году в Мурманской области вырос и показатель инвестиций в основной капитал. Он составил более 191 млрд рублей, также увеличились доходы консолидированного бюджета, сообщает региональное Министерство развития Арктики и экономики.