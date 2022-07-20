Мурманская область заняла 22-е место в России по активности предложений на форум «Сильные идеи для нового времени»

Глава региона Андрей Чибис 19 июля выступил на заседании Клуба губернаторов по поддержке и реализации идей в формате «открытого разговора». Дискуссия состоялась в рамках форума «Сильные идеи для нового времени – 2022» в Москве. Участники, в том числе главы субъектов РФ поделились своим мнением о форуме, а также рассказали об идеях, получивших поддержку на уровне региона.

«Наша миссия – развернуть мир на Север. Идей может быть масса, но важны и ресурсы, а для этого необходимо развивать экономику, иначе ничего не получится», – сообщил Андрей Чибис.

Губернатор отметил, что динамика развития Мурманской области существенно превышает среднероссийские показатели. Так, рост экономики составил 16%, а инвестиций 30% (600 млрд рублей). Промышленное производство в регионе выросло на 17,3%.

Глава региона подчеркнул, для предпринимателей на территории Мурманской области был запущен ряд мер поддержки, среди них – льготные режимы ТОР «Столица Арктики» и Арктическая зона РФ. Кроме того, действует программа «Губернаторский стартап», которая пользуется большой популярностью среди предпринимателей. Также глава региона отметил, что Кольское Заполярье – лидер по числу участников в программе «Гектар Арктики». Количество предложенных территорий в Мурманской области для развития бизнеса составляет 700 тысяч га.

В 2022 году от Мурманской области было заявлено 174 идеи. В топ-200 и топ-1000 вошли 6 предложений. Одно из них – «Мастерская «Арктического гостеприимства», суть которой состоит в том, чтобы привлекать всех желающих найти своё место в сфере туризма. Также среди топ-проектов: вдохновляющие лекции «Arctic Talk» и молодёжные пространства «СОПКИ».

«Сила Севера – в людях. Тема инициативности, вовлечения людей, идентификации с местом, в котором ты живёшь реализована в стратегическом плане «На Севере – жить!». Эта идеология идёт в дополнение к национальным проектам. В ней порядка 500 тысяч предложений. За них проголосовали 50 тысяч человек. Важно, что в рамках плана у нас появились ресурсы, чтобы финансировать идеи и проекты, которые создают новые возможности для молодых и активных людей. Именно ими всегда славился Север», – подчеркнул Андрей Чибис.

Кроме того, глава региона обозначил проекты, которые зададут новую динамику развития региона в условиях экономического давления. Среди них – газификация региона. Реализация проекта позволит снизить платежи для населения до 30%, исключить использование видов топлива, оказывающих неблагоприятное влияние на экологию: уголь и мазут, обеспечить создание более 20 тысяч дополнительных рабочих мест для квалифицированных специалистов, а также привлечь до 400 млрд рублей инвестиций в основной капитал.

Вторым направлением губернатор назвал добычу лития. На территории региона располагается крупнейшее Колмозерское месторождение, а более 50% запасов сосредоточено именно в Мурманской области. Также новую динамику задаст проект МТУ и строительство порта «Лавна». Губернатор подчеркнул, что Мурманский порт обладает конкурентным преимуществом – прямым доступом в Мировой океан без прохождения международных проливов и ограничений по размеру судов, которые заходят в порт.

Андрей Чибис отметил, что проекты поддержаны Президентом РФ Владимиром Путиным и федеральным правительством. Именно они дадут новый толчок для развития Мурманской области.

Как сообщает региональное Министерство информационной политики, организаторами форума выступили Агентство стратегических инициатив и Фонд «Росконгресс». Цель – выбрать и реализовать 100 сильных идей, которые внесут значимый вклад в развитие страны и достижение национальных целей развития до 2030 года.

Фото: https://gov-murman.ru/info/news/