ОБЕД ЗА 300: ГДЕ НЕДОРОГО И ВКУСНО ПОЕСТЬ В МУРМАНСКЕНа родину возвращается вторая группа российских военнослужащих
 ТВ-ПрограммаТВ-НовостиРейтинг-51Вакансии
Мурманская область. Арктика (16+)11.06.25 16:00

Мурманская область заняла 3 место в Национальном экологическом рейтинге регионов России

Общероссийская общественная организация «Зелёный патруль» опубликовала очередной «Национальный экологический рейтинг» регионов РФ по итогам весны 2025 года. В тройке лидеров – Кабардино-Балкарская Республика, Республика Алтай и Мурманская область. Высокая оценка показателей северного региона обусловлена в том числе реализацией крупнейшего в Арктической зоне России инфраструктурного проекта в сфере обращения с твёрдыми коммунальными отходами.

В 2019 году в соответствии с концессионным соглашением между правительством Мурманской области и АО «Ситиматик» были созданы полигон ТКО в Междуречье мощностью 250 тысяч тонн отходов в год, мусоросортировочный комплекс мощностью 180 тысяч тонн ТКО в год и мусороперегрузочные станции в ЗАТО Александровск и ЗАТО город Североморск. Объём инвестиций АО «Ситиматик» в создание инфраструктуры составил более 1,8 млрд рублей. Реализация этого проекта позволила закрыть все свалки твёрдых коммунальных отходов в регионе.

Как отмечает пресс-служба Мурманского филиала АО «Ситиматик», не менее 30% всей Мурманской области – это удалённые, труднодоступные территории, однако вывоз мусора организован и оттуда. В этом году в финальную стадию перейдёт проект по организации раздельного сбора твёрдых коммунальных отходов и их вывозу из Краснощелья – оленеводческого поселения, основанного коми-ижемцами более 150 лет назад. Схема сбора и транспортировки ТКО из этого труднодоступного населённого пункта уже используется Мурманским филиалом АО «Ситиматик» для организации обращения с отходами в поморских сёлах на побережье Белого миря.

Согласно территориальной схеме по обращению с отходами, объеё ввозимых в «Экотехнопарк» ТКО ежегодно составляет более 300 тысяч тонн. Почти 100% отходов проходят сортировку с извлечением вторичных материальных ресурсов, что существенно снижает нагрузку на карту складирования отходов полигона и продлевает работу всей коммунальной инфраструктуры Мурманской области.

 

 

Фото предоставлено пресс-службой Мурманского филиала АО «Ситиматик».

Комментарии

Размещается только после ознакомления сотрудником редакции.
-

Новости муниципалитетов

-Аналитика (18+)Каждый третий соискатель в ИТ-сфере – зумер: исследование «BIA Technologies» и hh.ru
-Фоторепортаж (6+)ИСТОРИЯ ПОДВИГАФестиваль «Imandra Viking Fest 2023»: на два дня Мончегорск погрузился в средневековье«Табуретка», на которой невозможно долго усидеть
-Спецпроекты "Арктик-ТВ"Мурманская областная Дума: ОТЧЁТ ГУБЕРНАТОРА 2025Мурманская областная Дума: БЮДЖЕТ-2025С ДЕТСТВА ЛЮБИЛ НАБЛЮДАТЬ ЗА РАБОТОЙ РАЗЛИЧНЫХ МЕХАНИЗМОВ
-

Последние комментарии

Константин Петрович
03.06.25 14:33
Что-то мне кажется, что я уже жил в такое счастливое время, а потом оказалось, что это было на бумаге.
Комментарий к новости:Отчёт губернатора: Мурманская область реализует все социальные программы, несмотря на бюджетные ограничения
Ольга
03.06.25 09:55
А в красивое количество получивших высокотехнологичную помощь тех, кто за свой счёт проходил исследования, тоже включили?
Комментарий к новости:Мурманская область вошла в топ-3 по количеству сохраненных жизней и занимает второе место в России
Людмила
02.06.25 15:54
Рецепт выписанный в Апатитах можно реализовать только в Мурманске в аптеке на Ленина,22. МРТ по полису можно пройти только в Мурманске, хотя в Апатитах есть центр МРТ. Талон к врачу можно заказать з
Комментарий к новости:Мурманская область вошла в топ-3 по количеству сохраненных жизней и занимает второе место в России
-Правовая консультация (18+)«Война войной, а обед — по расписанию!», или Может ли работодатель лишить вас обеденного перерыва?
-

Календарь

ПнВтСрЧтПтСбВс
262728293031123456789101112131415161718192021222324252627282930123456
-Скоро в эфире19:30Новости. Информационная программа (12+)20:00Городские хроники (6+)20:30Новости. Информационная программа (12+)
-PRO Деньги (16+)Юрист рассказал мурманчанам, что важно знать о трудоустройстве несовершеннолетних в летний период-PRO Валюту (16+)Курс доллара вырос на 40 копеек, евро укрепляется почти на 22 копейки-PRO Энергетику (18+)Энергоблок №3 Кольской АЭС переведён в резерв-PRO ЖКХ (18+)Плановые отключения коммунальных услуг в Мурманске на 11 июня-PRO Нефть и газ (18+)Реализацию проекта Северного широтного хода возобновят только после стабилизации ситуации на рынке углеводородов-PRO Законы (18+)20% - российские работодатели получили право урезать выплаты сотрудникам в случае дисциплинарного взыскания
-

Наш регион-51

© 2009 - 2025
Наша миссияНаша цельОтдел рекламы 99-47-47
ООО «ДВАЛИН»
183001 г.Мурманск, ул.Траловая, 28, пом. 22.
Для почт. отпр.: 183025 г.Мурманск, а/я 292.
Телефон (815-2) 70-13-70.
Телеканал «Арктик-ТВ» в социальных сетях:
Использование сайта означает согласие с Политикой конфиденциальности ООО «Двалин»