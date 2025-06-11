Мурманская область заняла 3 место в Национальном экологическом рейтинге регионов России

Общероссийская общественная организация «Зелёный патруль» опубликовала очередной «Национальный экологический рейтинг» регионов РФ по итогам весны 2025 года. В тройке лидеров – Кабардино-Балкарская Республика, Республика Алтай и Мурманская область. Высокая оценка показателей северного региона обусловлена в том числе реализацией крупнейшего в Арктической зоне России инфраструктурного проекта в сфере обращения с твёрдыми коммунальными отходами.

В 2019 году в соответствии с концессионным соглашением между правительством Мурманской области и АО «Ситиматик» были созданы полигон ТКО в Междуречье мощностью 250 тысяч тонн отходов в год, мусоросортировочный комплекс мощностью 180 тысяч тонн ТКО в год и мусороперегрузочные станции в ЗАТО Александровск и ЗАТО город Североморск. Объём инвестиций АО «Ситиматик» в создание инфраструктуры составил более 1,8 млрд рублей. Реализация этого проекта позволила закрыть все свалки твёрдых коммунальных отходов в регионе.

Как отмечает пресс-служба Мурманского филиала АО «Ситиматик», не менее 30% всей Мурманской области – это удалённые, труднодоступные территории, однако вывоз мусора организован и оттуда. В этом году в финальную стадию перейдёт проект по организации раздельного сбора твёрдых коммунальных отходов и их вывозу из Краснощелья – оленеводческого поселения, основанного коми-ижемцами более 150 лет назад. Схема сбора и транспортировки ТКО из этого труднодоступного населённого пункта уже используется Мурманским филиалом АО «Ситиматик» для организации обращения с отходами в поморских сёлах на побережье Белого миря.

Согласно территориальной схеме по обращению с отходами, объеё ввозимых в «Экотехнопарк» ТКО ежегодно составляет более 300 тысяч тонн. Почти 100% отходов проходят сортировку с извлечением вторичных материальных ресурсов, что существенно снижает нагрузку на карту складирования отходов полигона и продлевает работу всей коммунальной инфраструктуры Мурманской области.

Фото предоставлено пресс-службой Мурманского филиала АО «Ситиматик».