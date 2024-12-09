Мурманская область заняла 3 место в развитии добровольчества в России

Мурманская область стала третьей в стране по развитию добровольческой деятельности среди регионов численностью населения до 1 млн человек. Об этом стало известно на международном форуме гражданского участия #МЫВМЕСТЕ, который проходит с 4-8 декабря в Москве.

Благодарственное письмо было вручено Государственному автономному учреждению «Молодая Арктика», которое возглавило рейтинг мониторинга эффективности деятельности субъектов Российской Федерации по развитию волонтёрства.

«Достижения волонтёров Мурманской области – это результат совместных усилий и энергии, вложенной в общее дело. Добровольчество открыто для каждого, и каждый вклад имеет значение», – отметила председатель комитета молодёжной политики Мурманской области Мария Чернышева.

Как отмечает региональный комитет молодёжной политики, федеральный мониторинг показал высокую активность Мурманской области в области волонтёрства, что подтверждает устойчивое развитие добровольческих инициатив на местном уровне.

Фото: https://gov-murman.ru/info/news/