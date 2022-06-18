Мурманская область заняла 4 место среди регионов России в рейтинге государственно-частного партнерства

Министерство экономического развития Российской Федерации подвело итоги рейтинга субъектов Российской Федерации по уровню развития государственно-частного партнерства за 2021 год. Так, в 2021 году Мурманская область поднялась на четвертое место в рейтинге, улучшив свой результат с прошлым годом на 19 позиций.

Позиция в рейтинге складывалась из оценки следующих факторов: оценка результатов реализации проектов ГЧП в 2021 году и в предшествующие годы, а также оценка работы органов власти, их открытости для инвесторов и готовности оказывать поддержку проектам ГЧП.

На положительный рейтинг в 2021 году повлияло завершение инвестиционной фазы ряда крупных проектов, а также запуск новых инициатив. Для инвесторов созданы уникальные условия для ведения бизнеса – это преференциальные режимы территории опережающего развития «Столица Арктики» и Арктической зоны РФ. Доступны льготы по налогам, страховым платежам, дополнительная финансовая поддержка на создание инфраструктуры. Мурманская область является лидером среди других регионов по привлечению инвесторов в Арктической зоне. Сейчас резидентами являются 152 компании, 94 из которых зарегистрированы в 2021 году. В рамках ТОР «Столица Арктики» инвестиции осуществляют 8 резидентов. Действуют государственные льготы как для организаций, реализующих проекты в рамках концессионных соглашений и соглашений о государственно-частном партнерстве, так и для крупных проектов, получивших статусы приоритетных и стратегических проектов Мурманской области. Для повышения прозрачности рассмотрения частных концессионных инициатив и проектов ГЧП утверждены порядки их рассмотрения на региональном и местном уровнях.

В Мурманской области для привлечения и сопровождения инвесторов действует региональный центр ГЧП. В 2021 году к нему на рассмотрение поступило 43 инвестиционных инициатив от органов власти и инвесторов.

Как сообщает региональное Министерство развития Арктики и экономики, в 2021 году в регионе заработал институт инвестиционных уполномоченных из числа руководителей органов государственной власти и местного самоуправления. На ежемесячной основе составляется их рейтинг на основе оценок по критериям информационная поддержка и сопровождение, проработка проектов с инвесторами, а также инвестиционный климат.

Полный рейтинг субъектов РФ опубликован на сайте Минэкономразвития России по ссылке.