Мурманская область заняла 6 место в рейтинге социально-экономического положения регионов РФ

Мурманская область поднялась с 9-го на 6-е место в интегральном рейтинге социально-экономического положения регионов Российской Федерации по итогам показателей за I квартал 2021 года.

Рейтинг составляет Фонд развития гражданского общества (ФоРГО) на основе данных Росстата, Минфина РФ, Федерального казначейства и ФНС. Учитываются такие критерии, как отношение регионального продукта к численности экономически активного населения и к общей численности населения, среднемесячная зарплата и её отношение к минимальной стоимости жизни.

Мурманская область в рейтинге делит 6-е место с Республикой Саха (Якутия). На 5-ом месте – Ханты-Мансийский АО, на 4-ом - Магаданская область, третье место делят Сахалинская область, Ненецкий АО и Москва, второе место принадлежит Чукотке, а первенство – у Ямало-Ненецкого АО, сообщает региональное Министерство информационной политики.