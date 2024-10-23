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Мурманская область. Арктика (16+)23.10.24 12:00

Мурманская область заняла 77-е место в рейтинге перспективности трудоустройства

За последние три месяца в регионе вырос уровень конкуренции среди соискателей за рабочие места с 2,6 до 2,7 резюме на вакансию, вместе с тем на 2,6 тысячи увеличилась медианная зарплата (до 72,1 тысячи рублей). Выросла также доля тех, кто демонстрирует возможность к переезду – с 1,9% до 2,3%.

Аналитики hh.ru, платформы онлайн-рекрутинга в России, представили результаты Рейтинга регионов страны по перспективности трудоустройства на начало IV квартала 2024 года. Названы самые перспективные регионы России для трудоустройства в IV квартале. Мурманская область заняла 77 место, поднявшись на 1 пункт.

Лидером Рейтинга регионов по перспективности трудоустройства в IV квартале 2024 года стала Амурская область, набравшая 77,56 балла. Кварталом ранее регион также занимал первое место в рейтинге с показателем в 77,95 балла. На одну активную вакансию в Амурской области приходится 3 резюме, этот показатель за последние три месяца чуть вырос (было 2,8). Медиана предлагаемой зарплаты составляет 98900 рублей (+6300 рублей к III кварталу), при этом прожиточный минимум для трудоспособного населения – 19427 рублей. Среди соискателей региона 74,2% в своих резюме отмечают, что однозначно не готовы к переезду (ранее – 75,2%) и только 1,6%, наоборот, хотели бы уехать из Амурской области (ранее – 1,5%).

Также в первую пятерку регионов по перспективности трудоустройства в IV квартале вошли Забайкальский край (77,05 балла), Республика Татарстан (76,57 балла), Еврейская АО (75,90) и Белгородская область (75,35) (наглядно на диаграмме).

По сравнению с III кварталом текущего года, Мурманская область показывает стабильные результаты – регион поднялся на 1 пункт с 78 на 77 место, при этом итоговый балл упал на 0,46 пункта (с 65,89 до 65,43). За последние три месяца в регионе вырос уровень конкуренции среди соискателей за рабочие места с 2,6 до 2,7 резюме на вакансию, вместе с тем на 2,6 тысячи увеличилась медианная зарплата (до 72,1 тысячи рублей). Выросла также доля тех, кто демонстрирует возможность к переезду – с 1,9% до 2,3%. Отметим, что Мурманская область показывает более положительную динамику, чем, например, Санкт-Петербург, упавший в рейтинге на 12 пунктов (наглядно в таблице).

Самый сильный рост продемонстрировала Курская область: регион поднялся сразу на 35 позиций и занял 7 место по перспективности трудоустройства в IV квартале, итоговый балл вырос на 3,09 пункта (с 71,93 до 75,02). Это связано в тем, что за последние три месяца в Курской области существенно поднялся уровень предлагаемой зарплаты: с 53000 рублей до 66800 рублей. Однако выросла доля тех соискателей, которые хотели бы уехать из региона (с 1,1% до 2,1%) и снизилась доля тех, кто точно к переезду не готов (с 80,4% до 78,0%).

Москва оказалась на 63 месте (68,98 балла), за три месяца столица потеряла одну позицию. В городе по-прежнему наблюдается более высокая, чем по стране в целом, конкуренция за рабочие места (4,6 резюме на вакансию против 3,5 в целом по РФ), а также низкое соотношение медианной заработной платы к прожиточному минимуму (95900 рублей к 25879 рублям).

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Последние комментарии

Вупи Голдберг
22.10.24 15:15
Чего их искать, они все яндекс такси да маршрутках гоняют. Дилжоны, Нуржоны и прочие джоны. Не Мурманск, а Шервудский лес какой то.
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Сергей
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