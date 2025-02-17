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Мурманская область. Арктика (16+)17.02.25 10:15

Мурманская область запускает новые программы для привлечения специалистов и студентов

По поручению губернатора Мурманской области Андрея Чибиса в рамках реализации обновлённого стратегического плана «На Севере – жить» с 15 февраля стартовали две новые инициативы: региональная реферальная программа «Арктический маяк» и программа амбассадоров «Вернусь с друзьями». Их цель – привлечь молодых специалистов и студентов в регион и создать дополнительные возможности для профессионального роста на Севере.

Программа «Арктический маяк» направлена на вовлечение жителей Мурманской области в процесс привлечения молодых специалистов в возрасте от 18 до 35 лет. Рекомендатели смогут рассказать своим друзьям, родственникам и коллегам из других регионов о возможностях трудоустройства в Заполярье и получить вознаграждение. Для этого необходимо зарегистрироваться на специальной вкладке портала «Наш Север» и получить персональный реферальный код, который приглашаемые участники указывают при подаче заявки на сайте проекта «Курс на Север». Для каждого приглашённого, который переедет, зарегистрируется и трудоустроится в регионе, рекомендатель получит 15 тысяч рублей, а первые 10 человек, успешно привлёкшие участников, получат повышенное вознаграждение – 20 тысяч рублей за каждого нового северянина.

Подробности и правила участия опубликованы в официальной группе проекта «Курс на Север» в социальной сети «ВКонтакте», а также на вкладке портала «Наш Север», посвящённой реферальной программе.

Программа амбассадоров «Вернусь с друзьями» направлена на студентов, которые учатся за пределами Мурманской области и готовы делиться информацией о регионе с однокурсниками. Отбор участников начнётся с 15 февраля, амбассадоры получат официальный статус представителей региона, возможность участвовать в профориентационных мероприятиях, а также специальные информационные материалы и доступ к сообществу амбассадоров. В конце года 30 наиболее успешных участников программы смогут принять участие в итоговом торжественном мероприятии в Мурманской области, где будут награждены самые активные амбассадоры. Подробнее о программе можно узнать на портале «Молодая Арктика».

Как отмечает региональное Министерство информационной политики, проект «Курс на Север», запущенный в мае 2023 года по инициативе губернатора Мурманской области, оказывает всестороннюю поддержку при переезде и трудоустройстве, начиная с поиска вакансии и заканчивая полной адаптацией на новом месте. Работа по привлечению новых специалистов продолжается: сейчас команда проекта активно сотрудничает с вузами, проводит профориентационные встречи в регионах и развивает программы поддержки для специалистов, решивших связать свою жизнь с Заполярьем.

 

 

Фото: https://gov-murman.ru/info/news/

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