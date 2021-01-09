Мурманская область завершает череду праздничных дней холодной погодой

Как сообщает Мурманское УГМС, 9 и 10 января погоду Кольского полуострова будет определять поле повышенного атмосферного давления. По Мурманской области ожидается местами небольшой снег, изморозь, преобладающая температура воздуха ночью -15-20° при прояснениях -25-30°, днём -12-17° местами -20-25°.

11 января ночью сохранится холодная погода, днём, с приближением восточной периферии циклонической депрессии, расположенной над Норвежским морем и Скандинавией, температура воздуха постепенно повысится.

Сегодня, 9 января, будет облачная с прояснениями погода. Местами небольшой снег. В отдельных районах туман, изморозь. Ветер юго-западный умеренный. Температура воздуха -14-19°, при прояснениях -23-28° в течение суток. Гололедица.