Мурманская область. Арктика (16+)09.01.21 08:00
Мурманская область завершает череду праздничных дней холодной погодой
Как сообщает Мурманское УГМС, 9 и 10 января погоду Кольского полуострова будет определять поле повышенного атмосферного давления. По Мурманской области ожидается местами небольшой снег, изморозь, преобладающая температура воздуха ночью -15-20° при прояснениях -25-30°, днём -12-17° местами -20-25°.
11 января ночью сохранится холодная погода, днём, с приближением восточной периферии циклонической депрессии, расположенной над Норвежским морем и Скандинавией, температура воздуха постепенно повысится.
Сегодня, 9 января, будет облачная с прояснениями погода. Местами небольшой снег. В отдельных районах туман, изморозь. Ветер юго-западный умеренный. Температура воздуха -14-19°, при прояснениях -23-28° в течение суток. Гололедица.
Комментарии
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Последние комментарии
Сергей
02.01.21 01:06
Спасибо, Интересная передача. Хорошие вопросы, внятные понятные ответы. С Новым Годом.
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