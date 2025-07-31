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Мурманская область. Арктика (16+)31.07.25 17:00

Мурманская область завершает подготовку заявок на Всероссийский конкурс «Лучшая муниципальная практика»

Приём заявок на Всероссийский конкурс «Лучшая муниципальная практика» завершится 1 августа. Заместитель председателя правительства Российской Федерации Марат Хуснуллин напомнил, что в 2025 году на поощрение победивших муниципальных образований будет направлен 1 миллиард рублей.

«С 2017 года Всероссийский конкурс «Лучшая муниципальная практика» служит важной площадкой для выявления и поощрения лучших практик муниципального управления. Призовой фонд в 1 миллиард рублей позволит масштабировать эти инициативы. Это возможность для всех муниципалитетов страны перенять успешный опыт и внедрить его на своих территориях. Уверен, что участники этого года вновь покажут, как эффективно решаются локальные задачи, укрепляется сотрудничество и развивается экономика территорий», – сказал Марат Хуснуллин.

Он подчеркнул, что проекты, меняющие жизнь территорий к лучшему, отбираются в пяти номинациях: «Градостроительная политика и развитие ЖКХ», «Управление территорий», «Бренд территорий», «Умный город», «Укрепление межнационального мира и согласия».

В 2024 году Мурманская область стала победителем Всероссийского конкурса «Лучшая муниципальная практика» в номинации «Модернизация городского хозяйства посредством внедрения цифровых технологий и платформенных решений».

Териберка, представлявшая на нём регион, заняла первое место, выиграв 20 миллионов рублей из федеральных средств, которые решено было направить на развитие системы видеонаблюдения. А ранее, в 2023 году, награду в этой же номинации взял Мурманск.

На федеральном этапе одобренные проекты оценивает федеральная конкурсная комиссия, которая определяет победителей. Причём участники разделены на две категории: городские округа и поселения, а также сельские поселения.

В пяти номинациях будет присуждено по десять призовых мест. Лучшие проекты получат признание на федеральном уровне и возможность тиражирования своих решений по всей стране.

 

 

Фото: https://gov-murman.ru/info/news/551129/#&gid=1&pid=1

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