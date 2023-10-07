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Мурманская область. Арктика (16+)07.10.23 12:00

Мурманская область завершила 9 месяцев с перевыполнением плана нацпроекта «Экология»

По итогам прошедших 9 месяцев 2023 года Мурманская область достигла и перевыполнила определенные для региона показатели национального проекта «Экология». Так, доля твёрдых коммунальных отходов, направленных на обработку (сортировку), в общей массе образованных ТКО составила свыше 99 процентов вместо требуемых 26,1.

Как сообщает пресс-служба Мурманского филиала АО «Ситиматик», доля направленных на утилизацию отходов, выделенных в результате раздельного накопления и обработки (сортировки) ТКО, в общей массе образованных ТКО в Заполярье вместо требуемых 6,3 процента составила 7,9. Доля направленных на захоронение ТКО, в том числе прошедших обработку (сортировку), в общей массе образованных ТКО составила 91 процент. В плане выполнения нацпроекта этот показатель на конец года установлен на отметке 93,7 процента.

Во многом таких результатов удалось достичь благодаря реализации крупнейшего в Арктической зоне России инфраструктурного проекта в сфере обращения с твёрдыми коммунальными отходами.

Напомним, в 2019 году в соответствии с концессионным соглашением между правительством Мурманской области и АО «Ситиматик» были созданы полигон ТКО в Междуречье мощностью 250 тысяч тонн отходов в год, мусоросортировочный комплекс мощностью 180 тысяч тонн ТКО в год и мусороперегрузочные станции в ЗАТО Александровске и ЗАТО г. Североморск. Общий объём инвестиций АО «Ситиматик» в создание инфраструктуры составил более 1,8 млрд рублей. Существующая система обращения с ТКО в Мурманской области позволяет транспортировать на территорию Экотехнопарка отходы из центральных и северных районов региона.

Согласно территориальной схеме по обращению с отходами, объём вывозимых ТКО ежегодно составляет более 300 тысяч тонн. Обработка (сортировка) отходов с извлечение вторичных материальных ресурсов от всех поступающих ТКО существенно снижает нагрузку на карту складирования отходов полигона и продлевает работу всей коммунальной инфраструктуры в северной технологической зоне региона.

 

Фото предоставлено Мурманским филиалом АО «Ситиматик».

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