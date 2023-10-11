Мурманская область завоевала две награды Национальной премии «Лидеры инвестиционного развития»

В Туле в рамках IV Съезда региональных агентств инвестиций и корпораций развития состоялась церемоний награждения победителей Национальной премии в сфере инвестиционного развития регионов России «Лидеры инвестиционного развития-2023». В результате команда Мурманской области взяла награды в двух номинациях – за лучший инвестиционный портал и за лучший видеоролик об инвестиционной привлекательности региона.

Национальная премия в сфере инвестиционного развития регионов «Лидеры инвестиционного развития» проводится впервые, ее организатором выступила Национальная ассоциация агентств инвестиций и развития. В состав жюри вошли представители Минэкономразвития России, ВШГУ РАНХиГС, РСПП, федеральных институтов развития, профильных ассоциаций, а также руководители агентств инвестиционного развития Республики Беларусь и Республики Казахстан. А возглавил жюри - сопредседатель Наблюдательного совета Национальной Ассоциации агентств инвестиций и развития, Президент РСПП Александр Николаевич Шохин.

Всего для участия в конкурсе было подано 127 заявок от 59 регионов, проведена детальная оценка 85 инвестиционных порталов и 43 инвестиционных карт. Награды победителям вручил заместитель исполнительный директор НААИР Рафаэль Хусяиншин. В результате Мурманская область стала лидером в двух номинациях – «Лучший инвестиционный портал» и «Лучший видеоролик об инвестиционной привлекательности региона».

Как сообщает региональное Министерство развития Арктики и экономики, Инвестиционный портал Мурманской области не раз был отмечен экспертами, как один из лучших региональных порталов страны. Он представляет собой удобный навигатор для бизнеса: здесь собрана информация об инвестиционных нишах, инфраструктуре, действующих налоговых режимах и льготах, возможностях и мерах поддержки. В числе сильных сторон информационного ресурса эксперты отметили современный дизайн и проработанную структуру, цифровые сервисы: «Калькулятор арктических льгот», помощь в подготовке проектов, образовательные программы, поиск партнеров и поставщиков, линию прямых обращений. На начало октября 2023 года на Инвестиционном портале отмечено 26,2 тысячи уникальных посетителей, что на 2,5 тысячи посетителей больше, чем в 2022 году. Самым посещаемым стал раздел «Преференции АЗРФ».

Вторая награда присуждена присужденная команде регионального правительства за видеоролик об инвестпотенциале Мурманской области, который был представлен на ПМЭФ в июне этого года.

Фото: https://gov-murman.ru