Мурманская области вошла в список регионов, где средняя пенсия превышает 30 тысяч рублей

На конец 2025 года средняя пенсия работающих граждан составила 21,4 тысячи рублей, неработающих пенсионеров — 24 тысячи рублей. За год выплаты работающим пенсионерам выросли на 15%, а неработающим — на 10%, пишут banki.ru со ссылкой на данные Соцфонда.

Чтобы пожилым людям не приходилось работать, доход после выхода на пенсию должен покрывать не только базовые траты, но и расходы на лекарства, досуг, помощь детям и внукам, сказала профессор Финансового университета при правительстве РФ Юлия Долженкова. Согласно рекомендациям Международной организации труда, минимальный уровень пенсии должен составлять 40% от утраченного заработка. По данным Росстата, средняя зарплата в России осенью 2025 года приблизилась к отметке 100 тысяч рублей, напомнила профессор.

Пенсии в России составляют лишь 21–24% от средней зарплаты. В то же время в государствах ЕС и G7 пенсионное обеспечение в среднем достигает 40–70% зарплаты, отметила аналитик «Freedom Finance Global» Наталья Мильчакова. Этим эксперт объясняет желание российских пенсионеров продолжать трудиться.

В десяти российских регионах размер средней пенсии составляет 30 тысяч рублей и выше, выяснил, изучив данные Социального фонда России. Самые высокие выплаты получают пенсионеры на Чукотке – средний размер пенсии там составляет 38908,92 рубля.

В Ненецком автономном округе пенсионерам выплачивают в среднем 35,9 тысячи рублей, на Камчатке – 34,7 тысячи рублей, в Магаданской области - 34,4 тысячи рублей, В Ханты-Мансийском автономном округе - 34,2 тысячи рублей, в Ямало-Ненецком автономном округе - 33,6 тысячи, в Мурманской области - 31,7 тысячи. Замыкают список Сахалинская область и Республика Саха с показателем 31,1 тысячи рублей, а также Тюменская область со средней пенсией 30,3 тысячи рублей.

