Мурманская области вошла в топ-10 регионов по количеству реализованных проектов Национальной премии «Наш вклад»

25 июля в Координационном центре правительства Российской Федерации состоялась торжественная церемония награждения победителей Национальной премии «Наш вклад». 219 российским организациям присвоен статус «Партнёр национальных проектов России». В мероприятии приняли участие заместитель председателя правительства РФ Александр Новак, представители федеральных органов исполнительной власти, деловых объединений и общественных организаций.

Национальная премия «Наш вклад» – первая в России премия, которая оценивает вклад бизнеса и некоммерческих организаций в достижение национальных целей и реализацию задач нацпроектов.

«Совокупный объём инвестиций участников премии этого сезона превысил 40 миллиардов рублей. По сравнению с первым годом проекта эта цифра увеличилась в 10 раз», – подчеркнул заместитель председателя правительства РФ и председатель экспертного совета Национальной премии «Наш вклад» Александр Новак.

Всего на участие в премии поступило 632 заявки со всей страны, включая новые регионы. Экспертный отбор успешно прошли 509 проектов, представленных 219 организациями – российскими бизнес-компаниями и НКО, ведущими социальную и благотворительную деятельность, созвучную целям и задачам нацпроектов.

38% финалистов премии представляют крупный бизнес, 36% – некоммерческий сектор, 15% – госкорпорации и госкомпании, 8% – малый бизнес и 3% – средний бизнес. 73% проектов имеют федеральный масштаб, 27% – региональный.

В топ-10 регионов по количеству реализованных проектов входят: Москва (134), Московская область (126), Санкт-Петербург (118), Нижегородская область (117), Красноярский край, Свердловская и Новосибирская области (по 116), Мурманская (115) и Ростовская (114) области, Краснодарский край (112).

С 2021 года количество организаций-участников Премии и проектов-финалистов увеличилось более чем в 3 раза.

Традиционно наиболее популярными для реализации социальных инициатив становятся нацпроекты: «Образование», «Демография», «Экология». В поддержку каждого из них количество добровольных инициатив бизнеса и НКО выросло троекратно. При этом результаты текущего сезона премии показали растущий интерес предпринимателей и некоммерческого сектора к социальной деятельности в таких сферах как туризм, благоустройства городской среды, наука и здравоохранение.

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