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Мурманская область. Арктика (16+)14.04.21 08:45

Мурманская областная библиотека для слепых и слабовидящих будет проводить адаптивные экскурсии

В Мурманской областной специальной библиотеке для слепых и слабовидящих появился аудиогид – это система, которая обеспечивает акустическое сопровождение мероприятий. Это поможет в развитии адаптивного туризма для людей с проблемами зрения в Заполярье.

В ближайшее время аудиогид будет использован Мурманской библиотекой для слепых в рамках реализации мероприятий проекта «Незримые маршруты по Кольскому краю». Также устройство будет использоваться на других мероприятиях учреждения.

Проект «Незримые маршруты по Кольскому краю» предполагает проведение серии авторских экскурсий по памятным местам Мурманска и создание звукового путеводителя для людей с проблемами зрения. С помощью аудиогида пользователи библиотеки смогут совершать путешествия, знакомиться с историей памятных объектов, прослушав тифлокомментарии.

Как сообщает региональное Министерство культуры, аудиогид позволяет транслировать звуковую информацию от ведущего к участникам группы в радиусе до 100 метров независимо от размера группы или внешних шумов. Устройство используется как в помещениях, так и при проведении пешеходных и автобусных экскурсий.

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