11.09.25

Мурманская областная детская клиническая больница получила новое оборудование

Централизованное стерилизационное отделение детской областной больницы приобрело два модернизированных паровых стерилизатора отечественного производства стоимостью 25 млн рублей.

Централизованное стерилизационное отделение — это важнейшее структурное подразделение больницы, его задача — обеспечивать операционные и клинические отделения стерильными изделиями и материалами медицинского назначения.

«Последний раз оборудование для отделения закупалось в 2006 году и выработало свой срок службы. Ежедневно в стерилизационном отделении в среднем проводится шесть циклов стерилизации инструментов и материалов. Помимо этого, на ремонт централизованного стерилизационного отделения было выделено более 578 тысяч рублей из областного бюджета», — отметила главный врач Мурманской областной детской клинической больницы Елена Сердюк.

Благодаря появлению нового модернизированного стерилизационного оборудования работать в отделении стало комфортнее. Наличие специальных совместимых со стерилизатором транспортных и загрузочных тележек значительно упрощает и ускоряет процесс загрузки/выгрузки медицинских материалов и инструментов. Удобство эксплуатации для оператора помогает обеспечить цветной ЖК-экран. Наличие встроенного принтера упрощает процедуру заполнения специальной документации, автоматически по окончании стерилизационного цикла распечатывается чек-отчёт.

Как отмечает Министерство здравоохранения Мурманской области, современные модернизированные паровые стерилизаторы российского производства — это надёжное, безопасное в эксплуатации оборудование, которое позволяет обеспечить стерилизацию инструментов медицинского назначения на высоком гарантированном уровне.

 

 

