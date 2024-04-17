Мурманская областная детско-юношеская библиотека готовится к «Библиосумеркам – 2024»

«Библиосумерки» пройдут 20 апреля с 16.00 до 20.00 под эгидой двух знаменательных событий – Года семьи и юбилея Александра Сергеевича Пушкина.

Семейный праздник «Читаем Пушкина всей семьей» будет организован с учётом интересов читателей разных возрастов. Лейтмотивом события выступит большая семейная квест-игра по произведениям знаменитого поэта.

Гостей праздника ждут разнообразные активности, подготовленные сотрудниками и партнёрами библиотеки: выставки-обзоры, театрализации, консультации от ведущих специалистов, мастер-классы.

Например, с 17.00 до 18.00 в зале педагогического общения (2-й этаж) участникам мероприятия представится уникальная возможность побывать на встрече с дипломированным косметологом-эстетистом Марией Панюковой. Она поделится секретами идеальной кожи, разберёт частые ошибки в выборе средств по уходу, расскажет о работе с разными типами кожи и даст рекомендации по уходу за кожей лица дома. Вы узнаете, как изменился подход к косметическим процедурам в течение времени и удивитесь некоторым экстремальным косметологическим методикам прошлого. Бонусом встречи станет потрясающий видеоряд «оживших картин» великосветских красавиц Санкт-Петербурга XIX века.

Фото: https://vk.com/modub51?z=photo-160249165_457326955%2Falbum-160249165_00%2Frev