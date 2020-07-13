Мурманская областная детско-юношеская библиотека имени В.П. Махаевой приглашает северян на летние онлайн-чтения

Северян приглашают к участию в летних чтениях «ДНК» – двухмесячном онлайн-проекте Мурманской областной детско-юношеской библиотеки им. В.П. Махаевой. До 31 августа участникам предлагают ежедневно выполнять задания организаторов, размещенные в официальном аккаунте библиотеки в социальной сети «ВКонтакте» и на сайте учреждения, собирая «баллы активности». Победители, набравшие наибольшее количество баллов, смогут получить призы от библиотеки.

Задания проекта публикуются с хештегом #ДНК_МОДЮБ. Каждый день недели посвящен определенной теме: понедельник – день книжных увлечений, тема вторника – «Нескучная наука», главная тема среды – «На Севере жить», четверг – день путешествий, пятница – день, посвященный играм во всем их разнообразии. Субботу организаторы объявили днём фантазера, а воскресенье – днём здоровья.

«ДНК – значит доступно, наглядно и креативно. Как молекула ДНК складывается из отдельных аминокислот, так и наши летние онлайн-чтения будут складываться день за днем в увлекательное книжное приключение, а в середине сентября мы подведем итоги. «Активистов» будем отмечать и в начале каждой новой недели проекта», – рассказали организаторы проекта.

Подробную информацию о проекте можно получить из публикации в социальной сети «ВКонтакте», а также по телефону (8152) 44-21-72.