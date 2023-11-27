Мурманская областная детско-юношеская библиотека начала приём заявок на конкурс рукописной книги

В Мурманской области 16 городов и множество населённых пунктов: посёлки, сёла, поселения и т.п. А в России их бесчисленное множество.

Малая родина – это место, где человек родился, вырос, учился, где живут его родные, и любовь к которому поселяется в сердце человека навсегда.

У каждого человека есть такое место, которое дорого ему независимо от масштабности или грандиозности – его родной город или посёлок, в котором он живёт. И неважно, чем является его малая родина: большим промышленным городом или маленькой деревенькой и как этот город или деревня выглядят. Главное то, что это всё родное, знакомое тебе с детства.

Здесь есть свои достопримечательности, самые красивые и памятные места и даже есть легенды, которые знают только местные жители. Поделитесь в своих книгах об интересных местах вашего города или поселка. Возможно, в вашей местности есть еще неизвестные туристические маршруты или объекты природы, о которых было бы неплохо знать всем, а может быть известные места, но такие замечательные, что не сказать о них невозможно.

Сотрудники библиотеки с нетерпением ждут интересные рассказы, сказки, стихи и фантастические истории о ваших городах и посёлках.

Приём работ до 20 февраля 2024 года.

Напомним, конкурс проводится с 1997 года. Это один из самых массовых международных детских творческих проектов, в котором ежегодно участвуют сотни юных авторов. За годы конкурса участниками стали более 40 тысяч авторов, представивших более 8 тысяч книг.

В этом году в конкурсе предусмотрены номинации, посвящённые родным городам, бережному отношению к природе, культурным традициям разных стран и народов, а также коренным народам севера. Ещё одна номинация этого года приурочена к 100-летию любимого многими поколениями детей журнала «Мурзилка».

Церемония награждения юных писателей, подводящая итоги конкурса, состоится 26 апреля.

Фото: https://vk.com/mkdrk?z=photo-155341921_457242080%2Falbum-155341921_00%2Frev