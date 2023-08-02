Мурманская областная детско-юношеская библиотека открывает приём заявок на участие во втором областном литературном стендапе «Говорящий дронт»

Литературный стендап – это юмористические выступления перед микрофоном с монологами о прочитанных книгах. Принять участие могут юные северяне от 14 до 18 лет. Между участниками распределяются отобранные организаторами книги, на их прочтение и подготовку у ребят есть три недели – в это время на базе областной детско-юношеской библиотеке проводятся экспертные консультации и мастер-классы по анализу произведений и подготовке выступлений.

Как сообщает региональное Министерство культуры, первый «Говорящий Дронт» проходил среди мурманских подростков в 2019 году. Ребята рассуждали и готовили юмористические выступления на тему постапокалиптического мира и антиутопий. А в прошлом году конкурс впервые стал областным и охватил юных северян из Колы, Оленегорска, Мончегорска и Гаджиево. Юные участники подготовили монологи о произведениях, затрагивающих тему отношений между поколениями.

Тема второго областного литературного стендапа под названием «Дронт с яблоком» – пересказ знакомых историй. Ребятам предстоит порассуждать о том, почему в основе сотен книг лежат похожие сюжеты и какие смысловые горизонты открывает для читателя их переосмысление. Заявки принимаются до 12 октября, а финал пройдет в библиотеке в ноябре этого года. Ознакомиться с положением о конкурсе и подать заявку на участие можно на сайте областной детско-юношеской библиотеки.

Фото: https://gov-murman.ru