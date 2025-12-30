Мурманская областная детско-юношеская библиотека приглашает юных северян на литературно-игровые занятия

В Мурманской областной детско-юношеской библиотеке 3 января в 13.00 и 15.00 в зале «Счастливое детство» состоится литературно-игровой час для самых юных читателей «Как развеселить Снеговика».

Как пишет vk.com/modub51, в основе программы – добрая зимняя сказка Кристины Батлер «Как развеселить Снеговика». После чтения малышей ждёт знакомство с мини-выставкой книг, где главным героем является снеговик.

Дети смогут не только увидеть разнообразие книг, но и поиграть с одним из специальных интерактивных изданий.

Для юных читателей подготовлены весёлые загадки на зимнюю тематику, подвижные игры и танцы. Кульминацией мероприятия станет творческий мастер-класс, где каждый участник сделает забавного снеговика из ватных дисков. Эта поделка не только разовьет мелкую моторику детей, но и станет прекрасным сувениром на память о празднике. (6+)

В этот же день, но в 15.00 детская библиотека приглашаем юных северян на увлекательную новогоднюю игровую программу в центр краеведения и страноведения.

Новый год на пороге. А какой же праздник без смеха, розыгрышей и волшебства? Под ёлкой в библиотеке приготовлены шутки, сказки, песни и сюрпризы.

Во время литературно-игрового мероприятия «Шутки под ёлкой» юные северяне узнают об уникальных культурных традициях Кольского края, о том, чем саамский Дед Мороз отличается от русского, и как встречают Новый год коренные народы Севера.

Участники мероприятия будут отгадывать смешные загадки, разглядывать удивительно красивые и интересные рукописные книги, смотреть новогодние мультфильмы, играть, раскрашивать и петь караоке. (6+)

А литературно-игровое занятие «В гостях у снеговика» состоится 4 января в 14.00. Во время литературно-игрового занятия, посвящённому одному из главных символов зимы – снеговику, юные северяне узнают, почему первые снеговики изображались недобрыми и свирепыми снежными чудовищами, а потом подобрели и стали одними из самых любимых героев новогодних праздников, зачем снежному другу морковка вместо носа и метла в руках, чем занимаются снеговики, когда все люди спят.

Ответы на эти вопросы любознательные северяне получат в центре краеведения и страноведения. А ещё во время познавательного мероприятия придётся отгадывать снежные загадки, зимний кроссворд и морозные ребусы, слушать сказку про трудолюбивых снеговиков и мастерить чудесного бумажного снеговика в технике бумагопластики. (6+, платное)

Запись обязательна по телефону 44-10-35.

Фото: https://vk.com/modub51?z=photo-160249165_457347695%2Ffe598259277597e27a