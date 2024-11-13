Мурманская областная детско-юношеская библиотека запускает цикл занятий по литературно-творческому развитию юных северян

Как сообщает Министерство культуры Мурманской области, мероприятия проекта «Большое чтение» будут знакомить дошкольников с лучшей детской литературой. Книги ребята будут читать вслух – именно этот вид чтения развивает речь, воображение, формирует желание слушать, знакомит с эмоциями героев и учит малышей сопереживать.

Чтение превратится в увлекательное времяпрепровождение, ведь детей ждут игры и творческие минутки. Родители же во время занятий освоят навыки взаимодействия с ребёнком через художественное слово и творчество.

Встречи будут проходить на регулярной основе в третье воскресенье каждого месяца. Первое занятие пройдёт по сказке Марины Аромштам «Как Осень замуж выходила» 17 ноября в 13.00.

Занятия рассчитаны на детей 5-7 лет. Количество мест ограничено, для записи на мероприятие необходимо заполнить форму: https://vk.cc/cEfb9z

Фото: https://vk.com/murmanculture?z=photo-139605315_457281177%2Falbum-139605315_00%2Frev