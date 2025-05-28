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Мурманская область. Арктика (16+)28.05.25 10:15

Мурманская областная Дума одобрила изменения в региональное законодательство

Как редакция «Арктик-ТВ» уже сообщала, первый день очередного заседания областной Думы прошёл 27 мая. В нём приняли участие депутаты, представители органов исполнительной власти региона, прокуратуры, Контрольно-счётной палаты области, уполномоченный по правам человека Мурманской области, уполномоченный по правам ребёнка. Заседание вёл председатель Думы Сергей Дубовой.

Депутаты приняли в первом и окончательном чтении законопроект, продлевающий до 31 декабря 2028 года действие закона «О социальной поддержке в виде компенсационной выплаты по оплате (возмещению) стоимости аренды (найма) жилого помещения отдельным категориям медицинских работников». Срок действия данного закона истекает в этом году.

Региональные законодатели приняли в окончательном чтении проект закона, вносящий изменения в отдельные законодательные акты Мурманской области в сфере законодательства о выборах. Он разработан и внесён группой депутатов в целях приведения отдельных положений региональных законов в соответствие с федеральным законодательством о выборах.

В третьем чтении принят проект закона, устанавливающий дополнительные ограничения розничной продажи алкогольной продукции на территории Мурманской области. Продажа алкоголя в торговых объектах будет запрещена: 11 сентября (Всероссийский день трезвости) и в день, ежегодно устанавливаемый губернатором Мурманской области для проведения фестиваля «Арктический берег». Запрет будет распространяться на территорию населённого пункта, в границах которого проводится фестиваль.

Депутаты заслушали и приняли к сведению доклад уполномоченного по правам человека в Мурманской области Михаила Шилова о деятельности за прошлый год. Докладчик информировал собравшихся о ключевых проблемах, с которыми сталкиваются граждане, и основных направлениях работы. В прошлом году уполномоченному поступило свыше 1,5 тысячи обращений граждан. В центре внимания – вопросы поддержки семей участников СВО, жилищно-коммунальной сферы, а также правового просвещения граждан. Отмечалось слаженное взаимодействие уполномоченного с органами власти, силовыми структурами и общественными организациями, напрямую способствующее эффективному решению проблем граждан.

Региональные парламентарии обсудили кандидатуры для назначения на должность уполномоченного по правам ребёнка Мурманской области. Предварительный отбор для назначения на эту должность прошла Алевтина Андреева. Соответствующее постановление направлено уполномоченному при Президенте РФ по правам ребёнка.

 

 

 

Фото:  https://duma-murman.ru/press-tsentr/news/32630/

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