Мурманская областная Дума одобрила прогноз социально-экономического развития региона

Вчера в рамках заседания в Мурманской областной Думе заместитель губернатора Мурманской области – министр развития Арктики и экономики Мурманской области Светлана Панфилова доложила о прогнозе социально-экономического развития региона на 2025 год и плановый период 2026 и 2027 годов. По её словам, социально-экономическая ситуация области отмечается стабильной работой ключевых секторов экономики, а также ростом показателей, характеризующих уровень жизни и потребительскую активность населения.

Приоритеты работы правительства Мурманской области будут продолжены в полном соответствии с реализацией обновленных национальных целей, новых национальных проектов, а также в рамках приоритетов обновленного стратегического плана «На Севере – жить», реализация которого продолжится с 2025 года.

За основу прогноза традиционно взят базовый вариант, который предусматривает устойчивое развитие экономики с учётом конкурентных преимуществ нашего региона и ориентации на новые экспортные рынки.

Драйверами экономики станут организации добывающей и обрабатывающей промышленности, транспортного комплекса, строительства, а также отрасли социальной сферы, в том числе определяющие повышение качества человеческого капитала, такие как образование и здравоохранение.

«Для улучшения условий проживания населения, повышения доступности социальных услуг сформированы мастер-планы и комплексные планы долгосрочного социально-экономического развития опорных населённых пунктов в Арктической зоне Российской Федерации. В перспективе это будет способствовать созданию новых производств, и в целом – росту инвестиционной активности в регионе», – отметила Светлана Панфилова.

За период 2025-2027 годов объём инвестиционных вложений составит более 1 млрд рублей.

Рост экономики будет поддерживаться и ростом потребительской активности. Положительная среднегодовая динамика оборота розничной торговли и объёма платных услуг населению сохранится на протяжении всего прогнозируемого периода.

Также прогнозируется рост реальной заработной платы и снижение безработицы.

В итоге ВРП выйдет на устойчивые темпы роста и к концу прогнозного периода превысит уровень 2023 года на 13%, отмечает Министерство развития Арктики и экономики Мурманской области.

Фото: https://duma-murman.ru/press-tsentr/news/31317/