Жителям Мурманска раздали более 7 тысяч георгиевских ленточекВ День Победы в Мурманске изменяются маршруты и время движения общественного транспорта
 ТВ-ПрограммаТВ-НовостиРейтинг-51Вакансии
Мурманская область. Арктика (16+)08.05.24 15:00

Мурманская областная Дума планирует развивать межпарламентские связи с белорусскими коллегами

На очередном заседании комитета по законодательству, государственному строительству и местному самоуправлению под председательством Владимира Мищенко депутаты поддержали и рекомендовали региональному парламенту одобрить проект Соглашения о сотрудничестве между Мурманской областной Думой (Российская Федерация) и Могилевским областным Советом депутатов (Республика Беларусь).

Среди прочего, предлагается в рамках Соглашения способствовать взаимодействию и обмену опытом работы органов государственной власти, местного самоуправления, а также общественных объединений в сфере патриотического воспитания молодежи на основе исторической памяти, героического прошлого и историко-культурного наследия Российской Федерации и Республики Беларусь, формирования понимания необходимости укрепления добрососедских связей.

Кроме того, парламентарии обсудили вопрос о подготовке к ежегодному отчёту главы региона о результатах деятельности правительства Мурманской области за 2023 год. Комитетом подготовлен проект постановления областной Думы, где определяется порядок рассмотрения отчёта, в частности, дата и место, время для вопросов и ответов, очередность выступлений представителей фракций.

Комитет также поддержал законодательную инициативу Государственного Совета Чувашской Республики о внесении изменений в Кодекс об административных правонарушениях РФ. Предлагается распространить запрет на поставки, розничную продажу без лицензии алкогольной продукции и (или) произведенную без лицензии, в том числе в домашних условиях, на любую алкогольную продукцию и продукцию, содержащую этиловый спирт.

– Сегодня к ответственности за данное деяние можно привлечь только в случае, если будет доказано, что спиртосодержащая продукция имеет пищевую направленность, – пояснил Владимир Мищенко. – При этом такая экспертиза является дорогостоящей и проводится на платной договорной основе. Органам МВД на эти цели средства не выделяются, поэтому сейчас привлечь к ответственности за такое правонарушение пока не представляется возможным. Предложение коллег разумно – уточнить, что запрет распространяется на всю спиртосодержащую продукцию, которая имеет определенный процент этилового спирта, и увеличить санкции за нарушение данной статьи.

 

Фото: https://duma-murman.ru/press-tsentr/news/30068/

Комментарии

Размещается только после ознакомления сотрудником редакции.
-

Новости муниципалитетов

-Аналитика (18+)Подбор «плюшек» для своих работников становится всё более популярным у работодателей: рынок труда в леспроме в начале 2024 года по версии hh.ru
-Фоторепортаж (6+)Фестиваль «Imandra Viking Fest 2023»: на два дня Мончегорск погрузился в средневековье«Табуретка», на которой невозможно долго усидетьVIII Арктический фестиваль «Териберка»: «Вызов Арктики», «Вкус Арктики» и развлечения на любой вкус
-Спецпроекты "Арктик-ТВ"Мурманская областная Дума: ЗАСЕДАНИЕ КОМИТЕТОВ ПАСЗРМурманская областная Дума: ИТОГИ 2023 ГОДАМурманская областная Дума: БЮДЖЕТ-2024
-

Последние комментарии

Неля
03.05.24 19:26
Здравствуйте. Скажите пожалуйста, где можно посмотреть результаты конкурса? *** Итоги конкурса можно посмотреть по ссылке: https://minsoc.gov-murman.ru/activities/labor_relations/contests/ *** Ре
Комментарий к новости:Мурманской морской торговый порт НТК отметил семь работ конкурса рисунка «Безопасный труд глазами детей»
Светлана
28.04.24 22:54
Вечер отдыха состоится 25 апреля,а год какой *** День добрый, Светлана! Год мероприятия стоит в дате размещения этого анонса в самом верху текста: 24.04.18 13:59 Это 2018 год, но если посмотреть н
Комментарий к новости:Кировка приглашает на вечер отдыха для людей старшего поколения «Танцплощадка»
Дарья
24.04.24 10:11
Замечательная смена! Организация на высшем уровне, ребенку очень нравится.
Комментарий к новости:«Наука побеждать»: стартовала первая тематическая смена по самбо
-Правовая консультация (18+)Где нельзя размещать дома, или Зоны с особыми условиями использования территории
-

Календарь

ПнВтСрЧтПтСбВс
29301234567891011121314151617181920212223242526272829303112
-Скоро в эфире16:00«Коммунальный детектив». Тематическая программа (12+)16:30«Психосоматика. Другая медицина». Научно-популярная программа (12+)17:00«Международные новости». Информационная программа (12+)
-PRO Деньги (16+)Идея взять ипотеку от компании кажется привлекательной каждому четвертому работающему-PRO Валюту (16+)Цены на нефть умеренно опускаются, рубль стабилен к бивалютной корзине-PRO Энергетику (18+)На энергоблоке №4 Кольской АЭС стартовала ремонтная кампания с элементами модернизации-PRO ЖКХ (18+)Плановые отключения коммунальных услуг в Мурманске на 8 мая-PRO Нефть и газ (18+)Из 12,7 млрд т.н.э. запасов углеводородов, располагающихся на шельфе российской Арктики, сегодня временно недоступны 9,3 млрд т.н.э-PRO Законы (18+)Получившие тяжёлое ранение участники СВО смогут получить специальные средства передвижения, в том числе автомобили с ручным приводом
-

Наш регион-51

© 2009 - 2024
Наша миссияНаша цельОтдел рекламы 99-47-47
ООО «ДВАЛИН»
183001 г.Мурманск, ул.Траловая, 28, пом. 22.
Для почт. отпр.: 183025 г.Мурманск, а/я 292.
Телефон (815-2) 70-13-70.
Телеканал «Арктик-ТВ» в социальных сетях:
Использование сайта означает согласие с Политикой конфиденциальности ООО «Двалин»

Яндекс.Метрика