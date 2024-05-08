Мурманская областная Дума планирует развивать межпарламентские связи с белорусскими коллегами

На очередном заседании комитета по законодательству, государственному строительству и местному самоуправлению под председательством Владимира Мищенко депутаты поддержали и рекомендовали региональному парламенту одобрить проект Соглашения о сотрудничестве между Мурманской областной Думой (Российская Федерация) и Могилевским областным Советом депутатов (Республика Беларусь).

Среди прочего, предлагается в рамках Соглашения способствовать взаимодействию и обмену опытом работы органов государственной власти, местного самоуправления, а также общественных объединений в сфере патриотического воспитания молодежи на основе исторической памяти, героического прошлого и историко-культурного наследия Российской Федерации и Республики Беларусь, формирования понимания необходимости укрепления добрососедских связей.

Кроме того, парламентарии обсудили вопрос о подготовке к ежегодному отчёту главы региона о результатах деятельности правительства Мурманской области за 2023 год. Комитетом подготовлен проект постановления областной Думы, где определяется порядок рассмотрения отчёта, в частности, дата и место, время для вопросов и ответов, очередность выступлений представителей фракций.

Комитет также поддержал законодательную инициативу Государственного Совета Чувашской Республики о внесении изменений в Кодекс об административных правонарушениях РФ. Предлагается распространить запрет на поставки, розничную продажу без лицензии алкогольной продукции и (или) произведенную без лицензии, в том числе в домашних условиях, на любую алкогольную продукцию и продукцию, содержащую этиловый спирт.

– Сегодня к ответственности за данное деяние можно привлечь только в случае, если будет доказано, что спиртосодержащая продукция имеет пищевую направленность, – пояснил Владимир Мищенко. – При этом такая экспертиза является дорогостоящей и проводится на платной договорной основе. Органам МВД на эти цели средства не выделяются, поэтому сейчас привлечь к ответственности за такое правонарушение пока не представляется возможным. Предложение коллег разумно – уточнить, что запрет распространяется на всю спиртосодержащую продукцию, которая имеет определенный процент этилового спирта, и увеличить санкции за нарушение данной статьи.

Фото: https://duma-murman.ru/press-tsentr/news/30068/