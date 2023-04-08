Мурманская областная Дума поддержала инициативу по изготовлению маскировочных сетей для воинских подразделений, находящихся в зоне проведения СВО

Инициатива стала возможной благодаря проекту «Север помогает» и жителям с активной гражданской позицией. В настоящее время в Мурманске работают две площадки, где установлено специальное оборудование, и где волонтёры, неравнодушные граждане могут принять участие в изготовлении маскировочных сетей.

На одной из них - в Мурманской государственной областной универсальной научной библиотеке - 7 апреля состоялся мастер-класс, на котором всех желающих (в основном это были студенты мурманских вузов) обучали необходимым навыкам.

Мастер-класс провела мурманчанка Светлана Дейкова.

- В разных регионах России сейчас инициативные группы занимаются плетением маскировочных сетей, - рассказала она. – И мне захотелось организовать что-нибудь подобное у нас, в Мурманске. Причём с самого начала был настрой, чтобы это была не разовая акция, а большой проект, в котором принимало бы участие много людей. Ведь чем больше мы сплетём сетей, тем больше жизней наших воинов спасём.

Вторая площадка открыта на базе Мурманского арктического государственного университета.

Как рассказала проректор по молодёжной политике МАГУ Любовь Лычкина, студенты вуза активно участвуют в изготовлении сетей.

- Доступ к оборудованию свободный, многие учащиеся занимаются плетением на переменах, - отметила проректор. – Но мы предоставляем доступ и представителям сторонних организаций по предварительной записи.

Депутат регионального парламента Лена Лукичева отметила, что Мурманской областной Думой оказывается вся возможная поддержка инициатором проекта.

- Мы помогаем в решении организационных вопросов, и вместе добиваемся того, чтобы готовая продукция максимально соответствовала всем требованиям Министерства обороны РФ, - подчеркнула парламентарий.

По мнению депутата, помимо основной задачи - спасения жизней солдат, проект решает и другую, не менее важную, - способствует патриотическому воспитанию молодёжи.

Фото: https://duma-murman.ru/press-tsentr/news/27540/