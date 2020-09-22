Мурманская областная Дума приняла изменения в закон Мурманской области «О патронате»

Мурманская областная Дума приняла в первом чтении и окончательной редакции законопроект Мурманской области «О внесении изменений в закон Мурманской области «О патронате». Он затрагивает интересы детей, семьи которых находятся в трудной жизненной ситуации, а также несовершеннолетних, оставшихся без попечения родителей.

Законопроект упрощает процедуру получения патроната над несовершеннолетними.

Ранее, чтобы взять ребёнка на патронатное воспитания, необходимо было предоставить в органы опеки и попечительства пакет документов, а также пройти процедуру обследования условий жизни.

Однако цель социального патроната – оказание необходимой помощи ребенку, проживающему в кровной семье и находящемуся в трудной жизненной ситуации или детям, оставшимся без попечения родителей, проживающим в организациях для детей-сирот. Гражданин, осуществляющий патронат, не является законным представителем ребенка, ребенок у него не проживает. Поэтому акт обследования условий жизни был излишним документом, не влияющим на качество осуществления патроната.

Как сообщает региональное Министерство образования и науки, законопроект Мурманской области «О внесении изменений в Закон Мурманской области «О патронате» исключает требование проведения органом опеки и попечительства обследования условий жизни граждан, желающих осуществлять патронат. Это позволит увеличить число желающих оказывать помощь детям, чьи семьи находятся в трудной жизненной ситуации, а также несовершеннолетним, оставшимся без попечения родителей.