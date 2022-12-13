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Мурманская область. Арктика (16+)13.12.22 14:15

Мурманская областная Дума приняла проект областного бюджета на 2023 год и последующий период в окончательном чтении

Проект главного финансового документа региона был 13 декабря в центре внимания участников заседания Мурманской областной Думы под председательством главы регионального парламента Сергея Дубового. Депутаты обсудили и приняли законопроект об областном бюджете во втором чтении, а также в окончательной редакции.

Общий объём доходов в следующем году составит 106 млрд 857 млн 938,5 тысячи рублей, расходов - 118 млрд 677 млн 719,1 тысячи рублей. Законопроект предусматривает приоритизацию расходов с учётом достижения национальных целей развития страны, плана приоритетных направлений развития и безусловного исполнения всех принятых обязательств, реализации первоочередных задач, поставленных в указах Президента Российской Федерации, и скорректирован исходя из текущей экономической ситуации.

— Бюджет сохранил социальную направленность, - отметил Сергей Дубовой. – Сохраняются все социальные обязательства и принимаются новые меры поддержки граждан, продолжаются строиться и реконструироваться детские сады и школы.

Первый заместитель губернатора области Оксана Демченко поблагодарила депутатов за совместную конструктивную работу и поддержку:

— Сегодня принят рабочий сбалансированный документ, благодаря которому область будет чувствовать себя уверенно.

 

Фото: https://duma-murman.ru/press-tsentr/news/26729/

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