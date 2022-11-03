Мурманская областная Дума приняла проект областного бюджета на 2023 год к рассмотрению

На заседании комитета по бюджету, финансам, налогам и экономике под председательством Ирины Просоленко депутаты 2 ноября изучили материалы, представленные к проекту главного финансового документа области, на предмет соответствия требованиям регионального закона о бюджетном процессе и рекомендовали Совету Думы принять законопроект к рассмотрению.

В тот же день Совет областной Думы под председательством Сергея Дубового, обсудив проект закона Мурманской области «Об областном бюджете на 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 годов», утвердил календарный план рассмотрения проекта основного финансового закона региона. В период с 3 по 22 ноября проект закона будет рассматриваться на заседаниях комитетов областной Думы по профильным направлениям деятельности.

С 18 по 28 ноября пройдут общественные обсуждения по законопроекту в заочном формате. 29 ноября проект закона будет рассмотрен Думой в первом чтении, 13 декабря ожидается обсуждение законопроекта во втором чтении, не позднее 17 декабря региональный бюджет должен быть принят в третьем чтении и окончательной редакции.

– Бюджет области сформирован по консервативному сценарию, – отметил спикер регионального парламента Сергей Дубовой, – В основе бюджета - социальные обязательства, которые будут исполнены в полном объёме. Это наш неизменный приоритет. Депутаты уже ознакомились с ключевыми направлениями расходной части в ходе совместной работы с органами исполнительной власти, более детальное изучение программ и непрограммной части бюджета предстоит на площадках профильных комитетов.

Фото: https://duma-murman.ru/press-tsentr/news/26058/