Мурманская областная Дума приняла проект закона «О ежемесячной денежной выплате на ребёнка в возрасте от трёх до семи лет включительно»

Депутаты обсудили законопроект 9 апреля на внеочередном заседании регионального парламента.

Документ направлен на повышение доходов семей с детьми и подготовлен в целях исполнения Указа Президента Российской Федерации «О дополнительных мерах государственной поддержки семей, имеющих детей».

Он устанавливает размер, порядок и условия предоставления на территории Мурманской области ежемесячной денежной выплаты на детей в возрасте от трех до семи лет включительно.

Право на получение ежемесячной выплаты устанавливается со дня достижения ребёнком возраста 3 лет, но не ранее 1 января 2020 года, до достижения ребёнком возраста 8 лет. В случае наличия в семье нескольких детей в возрасте от 3 до 7 лет включительно ежемесячная выплата осуществляется на каждого ребенка.

По прогнозам, выплату, размер которой составит в этом году 8596,50 рублей, смогут получать 7517 детей.

Закон вступает в силу со дня его официального опубликования и распространяется на правоотношения, возникшие с 1 января 2020 года. Как отмечалось, выплаты начнутся с 1 июня.