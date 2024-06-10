Мурманская областная Дума приняла ряд законодательных решений, способствующих сокращению дефицита медицинских кадров в регионе

Как сообщил заместитель губернатора – министр здравоохранения Мурманской области Дмитрий Панычев, за 2023 год и 5 месяцев 2024 года в учреждениях, подведомственных министерству, стало больше на 124 врача. Это следствие системной работы в рамках стратегического плана «На Севере – жить!» по привлечению и закреплению в Заполярье медицинских кадров. Она включает в себя, в том числе, различные региональные «квотные» и федеральные «земские» выплаты, получение медиками всех северных надбавок сразу и в полном объёме, обеспечение жильём и многое другое.

- В целях сохранения кадрового потенциала здравоохранения региона и продолжения реализации мероприятий, направленных на материальное стимулирование работников медицинских организаций, Дума приняла ряд законодательных решений, - отметил спикер регионального парламента. - В частности, продлен до 31 декабря 2026 года срок действия закона Мурманской области «О единовременной социальной выплате на приобретение или строительство жилого помещения отдельным категориям медицинских работников». Также внесены изменения в статью 2 закона «О мерах социальной поддержки и мерах стимулирования отдельных категорий медицинских работников медицинских организаций Мурманской области», которые конкретизируют предоставление права на получение мер социальной поддержки для медработников, приехавших в Мурманскую область и впервые заключившим трудовой договор на врачебную должность или должность среднего медперсонала.

Комплексное решение вопросов заполярной медицины, а это не только привлечение новых кадров, но и технологическое обновление медучреждений, закупки современного оборудования, возведение новых объектов системы здравоохранения, - приносит свои результаты. Радует, что в Мурманской области открываются новые направления лечения и обследования пациентов, есть существенные положительные изменения по количеству проведенных высокотехнологических операций.

Фото: https://duma-murman.ru/press-tsentr/news/30214/