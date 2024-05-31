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Мурманская область. Арктика (16+)31.05.24 11:00

Мурманская областная Дума приняла социально значимые проекты законов

Вчера на очередном заседании регионального парламента под председательством Сергея Дубового депутаты приняли в первом чтении и окончательной редакции ряд законопроектов по поддержке участников СВО и членов их семей.

Принят проект закона, вносящий изменения в статью 6 закона о транспортном налоге. Разработанный по инициативе губернатора области, законопроект продляет льготу по транспортному налогу участникам СВО и членам их семей на бессрочный период.

Процедуру окончательного чтения прошёл проект закона, внесенный губернатором области в целях оказания дополнительных мер социальной поддержки участникам специальной военной операции и членам их семей. Он дает возможность для отдельной категории граждан, в число которых входят участники СВО и члены семей погибших участников СВО, постоянно проживающие в ЗАТО, приобретения земельных участков, расположенных на территории закрытых административно-территориальных образований Мурманской области в аренду без проведения торгов.

Депутаты приняли в третьем чтении проект закона, предусматривающий возможность выплаты аванса на услугу по зубопротезированию для льготных категорий граждан. Кроме того, предлагается включить в круг получателей меры социальной поддержки по зубопротезированию лиц, относящихся к детям Великой Отечественной войны и живущих на территории Мурманской области. Они будут иметь право на получение меры социальной поддержки без учета нуждаемости.

Региональные парламентарии одобрили в первом чтении и окончательной редакции законодательную инициативу прокурора области. Законопроект даёт право участникам СВО и членам их семей на первоочередной личный приём при личном обращении в государственные органы Мурманской области, органы местного самоуправления, государственные областные (муниципальные) учреждения, унитарные предприятия, иные организации, на которые возложены публично значимые функции.

Депутаты приняли в первом чтении и окончательной редакции законопроект, который устанавливает дополнительные ограничения мест для розничной продажи алкогольной продукции. В частности, запрещается розничная продажа алкоголя в магазинах, общая площадь которых менее 250 квадратных метров, расположенных в многоквартирных домах и общежитиях, а также в пристроенных (встроенных, встроенно-пристроенных) к ним помещениях.

Дума приняла обращение к председателю правительства РФ Михаилу Мишустину по вопросу установления процентных надбавок к денежному довольствию военнослужащих (сотрудников), проходящих службу в районах Крайнего Севера, приравненных к ним местностях, а также в других местностях с неблагоприятными климатическими или экологическими условиями, в полном размере с первого дня службы в соответствующих районах и местностях.

Региональные парламентарии заслушали и приняли отчёт о деятельности Контрольно-счётной палаты Мурманской области за 2023 год. Всего в прошлом году было проведено 77 контрольных и экспертно-аналитических мероприятий. По их итогам свыше 13 миллионов рублей возмещено в областной бюджет.

 

Фото: https://duma-murman.ru/press-tsentr/news/30242/

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