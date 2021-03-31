Мурманская областная Дума приняла в окончательном чтении поправки в бюджет 2021-2023 годов

Депутаты Мурманской областной Думы вчера рассмотрели и приняли в окончательном чтении законопроект, предусматривающий корректировки областного бюджета на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов. В заседании регионального парламента приняла участие заместитель губернатора Елена Дягилева.

«Расходная часть областного бюджета выросла на 10,9 млрд рублей и составила 97,3 млрд рублей, план по доходам – 87,8 млрд рублей, – прокомментировала корректировки вице-губернатор. – Порядка 1,5 млрд рублей прироста по доходам дали уточненные безвозмездные поступления в бюджет. Кроме того, уточнился прогноз поступлений по налогу на прибыль от крупных налогоплательщиков Мурманской области».

Как подчеркнула Елена Дягилева, с учётом принятых корректировок более трети объёма увеличения расходов областного бюджета будет направлено на обеспечение бесперебойного прохождения отопительного сезона – важнейшую задачу в условиях Крайнего Севера. В рамках этих средств предусмотрена поддержка ресурсоснабжающих организаций региона, а также предоставление субсидий муниципальным образованиям Мурманской области на подготовку к отопительному сезону.

Порядка 1 млрд рублей дополнительно будет направлено на здравоохранение региона – в том числе на проведение капитальных и текущих ремонтов учреждений здравоохранения, приобретение медицинского оборудования, лекарственных препаратов, поддержку медиков, продолжающих борьбу с коронавирусом. Свыше 700 млн рублей предусмотрено на мероприятия в сфере образования, в том числе на обеспечение бесплатным питанием льготных категорий обучающихся и студентов, капитальные ремонты и обеспечение комплексной безопасности образовательных учреждений.

Почти на 455 млн рублей (по сравнению с ранее предусмотренными) увеличатся региональные расходы в сфере культуры и кинематографии. Корректировкой бюджета также увеличено финансирование развития физкультуры и спорта. Дополнительные бюджетные ассигнования в размере 437 млн рублей предусмотрены, в числе прочего, на поддержку и развитие различных видов спорта, ремонт объектов спортивной инфраструктуры, оснащение учреждений спортивным оборудованием, проведение спортивных соревнований.

«Более 800 млн рублей, в том числе за счёт поступления от государственной корпорации «Фонд реформирования Жилищно-коммунального хозяйства», включено в проект закона для обеспечения мероприятий по переселению граждан из непригодного жилья, – отметила Елена Дягилева. – Значительно увеличился объём средств, направляемых и на формирование современной городской среды. На эти цели предусматривается дополнительно направить 770 млн рублей, из которых на благоустройство дворовых территорий дополнительно будет направлено 444 млн рублей».

Как сообщает региональное Министерство финансов, исходя из планируемого объёма источников погашения дефицита, государственный долг Мурманской области на 1 января 2022 года ожидается в размере 20,4 млрд рублей, что на 4,2 млрд рублей ниже от соответствующего показателя, утвержденного законом.