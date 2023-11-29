Мурманская областная Дума приняла в первом чтении проект закона об областном бюджете на 2024 год и на последующие два года

Депутаты на очередном заседании Думы заслушали и приняли к сведению прогноз социально-экономического развития Мурманской области, который представлен в базовом варианте. В нём учтено начало масштабной работы по формированию комплексных планов социально-экономического развития опорных населённых пунктов в Арктической зоне Российской Федерации.

Драйверами экономики станут предприятия обрабатывающей промышленности, транспортного комплекса, строительства, а также отрасли социальной сферы, в том числе определяющие повышение качества человеческого капитала, такие как образование и здравоохранение.

Доходы областного бюджета в 2024 году составят 127,7 миллиарда рублей, общий объём расходов областного бюджета - 142,8 миллиарда рублей.

Отмечалось, что свыше 60 процентов – 84,5 миллиарда рублей - составляют расходы на социально значимые сферы. В общем объёме программной структуры расходов областного бюджета на 2024 год наибольший удельный вес приходится на реализацию пяти госпрограмм, которые обеспечивают реализацию национальных проектов, инициированных президентом Владимиром Путиным и мероприятий народной стратегии «На Севере - жить!» инициированной губернатором Андреем Чибисом. Это: «Образование и наука», «Социальная поддержка», «Здравоохранение», «Комфортное жилье и городская среда», «Транспортная система».

По сравнению с 2023 годом наблюдается и увеличение финансирование программ «Физическая культура и спорт», «Экономический потенциал», «Природные ресурсы и экология», «Занятость и труд».

Фото: https://duma-murman.ru/press-tsentr/news/29007/