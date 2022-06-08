Мурманская областная Дума проведёт общественные обсуждения по годовому отчёту об исполнении областного бюджета

С 10 по 20 июня пройдут общественные обсуждения по годовому отчёту об исполнении областного бюджета, внесенному в региональный парламент губернатором Мурманской области Андреем Чибисом. Общественные обсуждения – форма реализации права граждан на публичное обсуждение проектов областного бюджета и годовых отчётов об исполнении областного бюджета.

Участником общественных обсуждений может стать любой гражданин Российской Федерации, проживающий в регионе, депутаты областной Думы, представители органов государственной власти РФ и Мурманской области, органов местного самоуправления, представители общественных объединений, политических партий, средств массовой информации и иные лица.

Организатором общественных обсуждений выступает Мурманская областная Дума.

Лица, желающие принять участие в общественных обсуждениях с 10 по 20 июня, могут направить свои предложения по законопроекту, являющемуся предметом проводимых публичных слушаний, по адресу электронной почты Мурманской областной Думы post@duma-murman.ru. Обязательно указать фамилию, имя, отчество, адрес места жительства физического лица или наименования, адрес юридического лица, а также фамилию, имя, отчество руководителя (представителя) данного юридического лица.

Телефоны для справок: (8152) 401-715, 401-725.

Как сообщает региональное Министерство финансов, традиционно по годовому отчёту об исполнении областного бюджета подготовлена брошюра, где информация представлена в доступном и понятном для широкого круга пользователей формате. Брошюра опубликована на портале «Бюджет для всех» по ссылке.

Материалы к общественным обсуждениям по годовому отчёту об исполнении областного бюджета за 2021 год также размещены:

- на сайте Мурманской областной Думы по ссылке;

- на сайте Министерства финансов Мурманской области по ссылке.

Фото: https://duma-murman.ru/press-tsentr/news/